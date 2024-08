Serie A, il Napoli ospita il Bologna al Maradona

Squadre in campo questa sera a partire dalle ore 20.45. Probabili, da parte di mister Conte, alcune novità di formazione rispetto a quella scesa in campo con il Verona

Il Napoli affronta questa sera il Bologna allo stadio Diego Armando Maradona in gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri sono usciti sconfitti all’esordio con il Verona ma questo non sembra aver scoraggiato particolarmente l’ambiente, visto che sugli spalti ci saranno piò di 40mila tifosi Azzurri. Tanti sapevano infatti, come aveva fatto notare Conte in conferenza stampa prima della gara con gli scaligeri, che il Napoli assomiglia a qualcosa di un cantiere in corso. Finalmente qualcosa si muove sul mercato e il mister avrà i giocatori che ha chiesto alla società ma intanto c’è il campionato che non aspetta e il Bologna non va sottovalutato. C’è la sconfitta per 3-0 del Verona da riscattare, si aspettano le prime risposte dai giocatori finora in rosa e di vedere all’opera i primi innesti arrivati con il mercato estivo, su tutti Buongiorno preso dal Torino e pagato un bel po’ da De Laurentiis. Scalpita anche l’ultimo arrivato in ordine di tempo, David Neres prelevato dal Benfica. Per lui probabile l’ingresso a gara in corso.

Per quanto riguarda le probabili formazioni nel Napoli tra i pali Meret e difesa formata da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. Sulle fasce Mazzocchi e Olivera, con Lobotka e Anguissa centrali di centrocampo. In attacco Raspadori al posto di Simeone, con alle spalle Kvara e Politano.

Nel Bologna Vincenzo Italiano ha recuperato Holm e Lucumi in difesa ma entrambi si accomoderanno in panchina. Rimangono indisponibili El Azzouzi, Cambiaghi e Ferguson. Tra i pali Skorupski e difesa a quattro formata da Erlic e Beukema al centro con Posch e Lykogiannis sulle fasce. A centrocampo Aebischer e Freuler. Sulla trequarti Orsolini, Fabian e Ndoye alle spalle di Castro unica punta.

Probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All.Conte

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Erlic, Beukema, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. All. Italiano.

ARBITRO: Pairetto