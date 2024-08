Napoli-Bologna 3-0. Gli Azzurri a segno con Di Lorenzo, Kvara e Simeone

La formazione di Conte alla prima di campionato al Maradona strapazza i rossoblù

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi (32′ st Spinazzola), Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano (43′ st Neres), Kvaratskhelia; Raspadori (38′ st Simeone). All. Conte

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Erlic (19′ Lucumì), Beukema, Lykogiannis (17′ st Miranda); Freuler, Moro, Aebischer (35′ st Fabbian); Orsolini (17′ st Karlsson), Castro, Ndoye (17′ st Odgaard). All. Italiano

MARCATORI: 47′ Di Lorenzo, 30′ st Kvaratskhelia, 49′ st Simeone (N)

ARBITRO: Luca Pairetto di Nichelino

Il Napoli batte 3-0 il Bologna al Maradona grazie ai gol di Di Lorenzo, Kvara e SImeone (su assist del nuovo acquisto Neres). Gli Azzurri ridimensionano la sconfitta di Verona e conquistano i premi 3 punti in classifica, mostrando miglioramenti nel proprio gioco specie nella fase difensiva con il nuovo acquisto Buongiorno in campo dal primo minuto. Fase difensiva alla quale ha contributo molto il duo di centrocampo Anguissa-Lobotka. Buona anche la prova di Mazzocchi e dell’autore del primo gol Di Lorenzo, così come importanti sono risultate le sgroppate di Politano e Kvara sulle fasce. I tifosi napoletani finalmente tornano a sorridere, anche pensando al mercato che andrà a migliorare una rosa già buona con gli innesti del centroavanti (Lukaku) e probabilmente di altri due centrocampisti (gli indiziati sono Gilmour e McTominay). La base del nuovo Napoli c’è, ora testa alla gara di sabato sera con il Parma che in questo turno di campionato ha battuto in casa il Milan. Quanto al Bologna c’è poco da dire, è mancata la capacità di rendersi pericolosi per merito degli Azzurri ma qualche occasione andava sfruttata meglio e purtroppo per mister Italiano così non è stato.

Il Napoli parte subito bene, tanto che al 2’ di gioco va vicino al gol con Raspadori su assist di Mazzocchi. Napoli molto propositivo ma il Bologna non sta a guardare e cerca di rispondere ogni volta ne ha la possibilità. Al 21’ ci prova Politano liberissimo di andare al tiro ma la conclusione è troppo centrale e Skorupski para in maniera facile. Buono il ritmo degli Azzurri che spesso però risultano troppo prevedibili perché i centrocampisti sono troppo schiacciati sulla difesa. L’occasione ghiotta c’è la Kvara al 41’ con un colpo di testa che si stampa sulla traversa. Impreciso invece Politano tre minuti dopo, la sua conclusione viene deviata dalla difesa dei felsinei. Il gol del Napoli arriva nei minuti di recupero grazie a una triangolazione tra Politano, Kvara e Di Lorenzo, di quest’ultimo il tocco vincente che non lascia scampo a Skorupski.

Il Bologna parte forte nella ripresa e fa venire un brivido agli Azzurri con una conclusione di Aebischer che sorvola di poco la traversa. Gli Azzurri provano a rispondere qualche minuto dopo con Politano, conclusione deviata dalla difesa del Bologna. Al 60’ ancora Politano protagonista, questa volta il suo tiro termina di poco fuori. Nonostante i cambi a gara in corso la formazione di Vincenzo Italiano riesce a creare poco come nel primo tempo e il Napoli fa 2-0 con Kvara al 75’. Nel finale per i felsinei conclusione da lontano di Castro, nessun problema per Meret. Gli Azzurri poi trovano anche il tris con l’assist decisivo del nuovo acquisto Neres per Simeone.