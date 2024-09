Race for the Cure, 25ª edizione dell’evento dedicato alla prevenzione dei tumori al seno

Appuntamento dal 4 al 6 ottobre 2024, a Piazza degli Artisti al Vomero

Parte da Napoli, nel mese internazionale della prevenzione dei tumori al seno, la Race For the Cure, evento simbolo della Komen Italia, dal 4 al 6 ottobre 2024, a Piazza degli Artisti al Vomero, e prosegue con un ricco calendario di appuntamenti che interesseranno sei città della regione Campania. Komen Italia festeggia quest’anno i suoi 25 anni di Race for the Cure con una speciale edizione itinerante che attraverserà tutta la regione per oltre un mese, con una serie di eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi, volti a sostenere attività gratuite di prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere femminile, che nelle giornate napoletane saranno realizzate con il supporto dell’ASL Napoli 1. Quest’anno per la prima volta la manifestazione si svolgerà al Vomero, grazie al sostegno e all’impegno profuso dalla V Municipalità.

Con una donazione di € 13,00 è possibile iscriversi alla Race for the Cure come singolo partecipante, oppure in squadra; i partecipanti riceveranno lo zainetto e l’iconica maglia della Race for the Cure. Inoltre, grazie a un protocollo di intesa attivo da anni tra Komen Italia e il Ministero della Cultura, i donatori, muniti di ticket, ricevuta online o maglietta Race, limitatamente alle giornate del Villaggio della Salute, Sport e benessere nelle città di Napoli, Capua, Avellino, Caserta, Benevento e Salerno, potranno visitare gratuitamente alcuni musei statali. A Napoli, il 5 e 6 ottobre, sarà possibile visitare: Castel Sant’Elmo; la Certosa di San Martino; Il Museo archeologico nazionale di Napoli; il Museo “Diego Aragona Pignatelli Cortes”; Palazzo Reale di Napoli e Villa Floridiana.

Le protagoniste della Race for the Cure sono le Donne in Rosa, donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno. É importante sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di fare prevenzione e inviare un messaggio di incoraggiamento e vicinanza alle 56.000 donne che in Italia ogni anno si confrontano con la malattia. Grazie a questa manifestazione sociale in 25 anni è stato possibile investire 30 milioni di euro per dare avvio in tutta Italia a 1500 progetti di ricerca, prevenzione e sostegno alle donne che vivono l’esperienza di un tumore del seno.

Tante altre le iniziative messe in campo da Komen per il mese della prevenzione: mercoledì 9 ottobre, alle 19:30, alla Cappella del Tesoro di San Gennaro, in via Duomo 147, avrà luogo il concerto di beneficenza “Tra virtuosismo e cantabilità” con Maria Sbeglia (pianoforte) e Riccardo Zamuner (violino). Per tutto il mese di ottobre, saranno organizzati una serie di incontri di sensibilizzazione che avranno luogo in differenti plessi scolastici della regione, a partire dal 4 ottobre con l’incontro all’Istituto Alfonso Casanova di Napoli.

È possibile iscriversi alla Race, in modalità online, tramite ticket cartacei presso gli stand Komen in Piazza degli Artisti, a partire dal 30 settembre, e presso esercizi commerciali aderenti all’iniziativa.

Per i ticket online e il programma completo della Race for the cure: www.raceforthecure.it – www.komen.it

Info e contatti: +39 334.61.49.985 – komencampania@komen.it