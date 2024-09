“DEVOZIONI Festival” da Peppe Barra ai 99 Posse, da Simona Molinari agli atleti Abbagnale e Mangiacapre

Il 29 e 30 settembre, spettacoli e incontri a Torre del Greco per la terza edizione di “DEVOZIONI Festival”

Peppe Barra e Simona Molinari, 99 Posse e Luna Janara. A Torre del Greco due giorni di musica, incontri e storie da raccontare con la III edizione di DEVOZIONI Festival. Ideato e diretto da Gigi Di Luca, finanziato da Città metropolitana di Napoli e organizzato dal Comune di Torre del Greco, nell’ambito del progetto “Tra il Vesuvio e il Mare l’Arte è Circolare”, Devozioni andrà in scena nella città corallina il 29 e 30 settembre. Due giornate dedicate al tema della devozione, intesa come passione per la vita, come appartenenza, fedeltà alle proprie idee. Come atto e testimonianza di fede, non strettamente dal punto di vista religioso, ma come abnegazione e impegno per i diritti umani e civili, come resilienza nel praticare uno sport oltre ogni limite.

Grande protagonista della serata inaugurale, domenica 29 settembre, sarà Peppe Barra, vera e propria icona della cultura partenopea. L’attore e cantante sarà protagonista di un incontro alle ore 18 a Palazzo Vallelonga, dal titolo “Devozioni Popolari” – dove si racconterà ai presenti in un dialogo con il direttore artistico Gigi Di Luca – e successivamente si esibirà dal vivo alle 21 ai Molini Marzoli. In questo concerto emerge la straordinaria abilità di Peppe Barra nel creare un personalissimo tempo artistico in cui presente, passato e futuro si annullano per dare vita ad uno spettacolo unico e appassionante. Con un repertorio che parte dalla contaminazione di brani della tradizione di autori come Leonardo Vinci, Ferdinando Russo, E. A. Mario, a composizioni più recenti di Pino Daniele, Enzo Gragnaniello, Gnut, Toto Toralbo, fino ad arrivare a brani contenuti negli ultimi lavori di Barra. Sul palco con l’attore e cantante ci saranno Paolo Del Vecchio (chitarre, mandolino), Luca Urciuolo (pianoforte, fisarmonica), Ivan Lacagnina (percussioni), Sasà Pelosi (basso acustico) e Francesco di Cristofaro (fiati etnici).

A seguire, spazio allo spettacolo “Hasta siempre Maradona y Mercedes” di e con Cosimo Damiano Damato e Simona Molinari, con le musiche di Valentino Corvino e Sudamerica Quartet. Inizialmente previsto per il 24 settembre, questo spettacolo è un dialogo visionario fra Diego Armando Maradona e Mercedes Sosa, che rivela il loro genio, l’arte e allo stesso tempo i valori, i sentimenti, le lotte, le vittorie e le sconfitte. A dare voce al Pibe de Oro è Cosimo Damiano Damato, mentre nel ruolo di Mercedes Sosa troviamo Simona Molinari che si rivela sofisticata cantattrice alle prese con i monologhi scanditi da un viaggio musicale d’autore. Con un canzoniere potente, commovente e civile che vede la rilettura di perle di Mercedes Sosa e del repertorio argentino e cantautorale italiano: da Canción de las simples cosas a Todo cambia e Gracias a la vida, passando per Don’t cry for me Argentina e gli omaggi a Pino Daniele e Lucio Dalla.

Lunedì 30 settembre, invece, sono attesi ai Molini Marzoli (ore 21) i 99 Posse in concerto. Formazione seminale fin dalla sua fondazione, con oltre trent’anni di carriera alle spalle, i 99 Posse hanno segnato la storia di un genere con album pluripremiati come “Curre guagliò”, “Cerco tiempo” e “Corto circuito” e migliaia di concerti che hanno cambiato il modo di fare e vivere la musica in Italia. La formazione attuale include ‘O Zulù (Luca Persico), Marco Messina, JRM (Massimo Jovine), Simona Boo e Giuseppe Spinelli. La loro musica affronta da sempre temi cruciali come l’immigrazione, la disuguaglianza sociale e la corruzione, mantenendo sempre un approccio diretto e senza compromessi. Ad introdurre l’esibizione dei 99 Posse, ci sarà il live d’apertura alle 20.30 con i Luna Janara, ensemble torrese di musica popolare.