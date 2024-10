In Irpinia si celebra la castagna: a Cassano Irpino 46esima edizione della Sagra piu attesa dell’autunno irpino

Sabato 12 e domenica 13 ottobre uno degli appuntamenti simbolo della tradizione irpina

Cassano Irpino (Avellino) – Da quasi cinquant’anni è uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno: è la Sagra della Castagna di Cassano Irpino, evento giunto alla sua 46esima edizione, organizzato dal Comune di Cassano Irpino in collaborazione con la Pro loco Forum Felix e con la direzione artistica di Roberto D’Agnese per Omast Eventi. Sabato 12 e domenica 13 ottobre uno degli appuntamenti simbolo della tradizione irpina, con due giorni interamente dedicati alla regina dell’autunno: la castagna. Durante il fine settimana, lo splendido borgo di Cassano Irpino si trasformerà in un luogo di festa, accogliendo visitatori e appassionati per un’esperienza unica fatta di sapori locali, musica, arte e intrattenimento per tutte le età.

Sabato 12 ottobre alle ore 12 apertura degli stand e tradizionale taglio del nastro con i bambini dell’Istituto Comprensivo. Alle 14.30 esibizione dei Synhetica in Piazza della Gubitosa. A seguire al Castello concerto dei Barabba Blues e alle ore 17 spettacolo per bambini, quindi esibizione del Trio Officine Meridionali in Piazza della Gubitosa. Alle 18.30 show comico con Enzo Costanza in Piazza Castello. Alle ore 20 saluti del Sindaco e dell’amministrazione comunale in piazza della Gubitosa e dalle ore 21 musica con Battista Band (ingresso Via Croce), Curanime (piazza della Gubitosa), Rotarossa (piazza della Gubitosa) e Nadia Pepe e il Canto del Sud (Castello). Musica itinerante con DixiFrixi, DR, Jazz & Dirty Bucks Swing Band e Tarantella Montemaranese.

Domenica 13 ottobre la seconda giornata della Sagra di Cassano comincerà con la visita guidata alle sorgenti in programma dalle 9.30 alle 11. Alle ore 12 apertura degli stand e alle 14 musica con Melodia Mediterranea in Piazza della Gubitosa. Alle 16 esibizione del poeta urbano Maurizio Picariello in Piazza Castello e a seguire al Castello spettacolo della Compagnia Teatro dell’Orco. Alle 18 concerto dei Bakkano Sound in Piazza della Gubitosa, dalle ore 21 musica con Gruppo di ricerche etnomusicali irpine (ingresso di via Croce), I Malamente (piazza della Gubitosa), Beat Hits (Castello). Itineranti DixiFrixi, DR, Jazz & Dirty Bucks Swing Band e Tarantella Montemaranese che allieteranno il pubblico con esibizioni per le vie del borgo. In entrambi i giorni gastronomia da non perdere con pietanze a base di castagna, dalla pasta ai dolci.