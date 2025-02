Parco Regionale dei Monti Lattari e il Club Alpino Italiano (CAI) insieme per la valorizzazione del territorio montano

Nuova collaborazione, siglato un protocollo di collaborazione per promuovere la tutela e la valorizzazione del territorio

Il Parco Regionale dei Monti Lattari e il Club Alpino Italiano (CAI) hanno ufficialmente siglato un protocollo di collaborazione per promuovere la tutela, la valorizzazione e la fruizione sostenibile del territorio montano. L’accordo, firmato dal Presidente del Parco Enzo Peluso e dal Presidente Generale del CAI Antonio Montani, rappresenta un passo significativo verso una gestione condivisa delle risorse naturali. Tra gli impegni previsti spiccano il monitoraggio e la salvaguardia degli habitat naturali, insieme alla promozione di un escursionismo responsabile che comprenda anche attività di ciclo-escursionismo, con particolare attenzione alla segnaletica e alla manutenzione dei sentieri. Non mancheranno iniziative di educazione ambientale rivolte alle scuole, per diffondere una maggiore conoscenza del patrimonio naturale e promuoverne una fruizione consapevole.

La collaborazione prevede anche il censimento e la valorizzazione delle testimonianze storiche presenti nel territorio, con progetti per il loro recupero e il loro inserimento in circuiti turistico-naturalistici. Sarà inoltre incentivata la ricerca scientifica, supportando attività di esplorazione speleologica e monitoraggio dei fenomeni naturali. Per garantire una gestione efficace, sarà istituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Parco e del CAI, che avrà il compito di definire le linee operative e monitorare l’andamento dei progetti, stilando una relazione annuale sui risultati raggiunti. Un elemento centrale del protocollo è il riconoscimento del valore economico e sociale delle attività congiunte, con particolare attenzione al coinvolgimento delle comunità locali e alla promozione di un turismo sostenibile.

“Questo protocollo rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni e associazioni per la tutela e la valorizzazione del nostro straordinario patrimonio naturale”, ha dichiarato Enzo Peluso, Presidente del Parco Regionale dei Monti Lattari. La collaborazione, della durata di cinque anni, prevede la possibilità di ulteriori accordi specifici per la gestione di centri visita e altre iniziative di sviluppo territoriale. Si tratta di un’importante opportunità per rafforzare la tutela ambientale e promuovere la conoscenza delle bellezze naturali dei Monti Lattari.