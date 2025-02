Comune di Baronissi: “Gran Carnevale di Baronissi: l’allegria esplode tra magia, tradizione, sogni e colori”

La Sindaca Anna Petta: “Dal 16 febbraio al 4 marzo, cinque grandi appuntamenti con la sfilata dei carri allegorici. Novità dell’amministrazione Petta il Villaggio di Carnevale”

Baronissi è pronta a immergersi nell’atmosfera incantata del Gran Carnevale 2025, un appuntamento imperdibile che porterà nella cittadina campana magia, tradizione e spettacolo. Quest’anno, il filo conduttore dell’evento saranno le grandi storie Disney e le avventure fantastiche, che si fonderanno con le maschere della tradizione italiana e i simboli della cultura popolare, dando vita a un’esperienza unica e coinvolgente. La manifestazione avrà inizio domenica 16 febbraio con l’apertura del Villaggio di Carnevale, un luogo incantato dedicato ai più piccoli, dove tra giochi, laboratori di cartapesta, balli e tanto divertimento, Re Carnevale in persona darà ufficialmente il via ai festeggiamenti. Sarà il primo atto di un percorso ricco di eventi, che proseguirà nei giorni successivi con momenti di spettacolo e intrattenimento per tutte le età, trasformando le strade e le piazze della città in un grande teatro a cielo aperto. Uno degli appuntamenti più attesi sarà la grande sfilata dei carri allegorici, in programma domenica 23 febbraio. Vere e proprie opere d’arte in cartapesta, questi carri sfileranno per le strade della città, incantando il pubblico con scenografie spettacolari ispirate ai mondi fantastici di Disney e alle storie più amate di sempre. Sarà un’occasione per ammirare la creatività e la maestria degli artisti locali, che hanno lavorato con passione per regalare alla comunità uno spettacolo senza precedenti. Accanto ai carri, sfileranno gruppi in maschera, ballerini e artisti di strada, contribuendo a creare un’atmosfera ancora più suggestiva. Il divertimento proseguirà sabato 1° marzo con “Carnevale by Night”, una notte magica sotto le stelle, animata da musica, giochi di luce ed emozioni intense. Spettacoli itineranti e performance dal vivo renderanno l’evento un’esperienza indimenticabile, unendo tradizione e innovazione per un pubblico di tutte le età. La manifestazione si concluderà martedì 4 marzo con il gran finale: un’esplosione di coriandoli, spettacoli e il suggestivo falò di Re Carnevale, simbolo della fine della festa e del rinnovamento. Un momento carico di significato, che segnerà la chiusura di questa straordinaria edizione con un arrivederci all’anno prossimo.

La Sindaca di Baronissi, Anna Petta, ha espresso il suo entusiasmo per questa edizione del Carnevale: “Il Carnevale è un’occasione di gioia e di condivisione per tutta la nostra comunità. Vogliamo regalare a cittadini e visitatori un evento straordinario, capace di emozionare e coinvolgere tutti. Un grazie speciale a tutte le associazioni che, con il loro impegno e la loro passione, rendono possibile questa manifestazione.”

Il Gran Carnevale di Baronissi non è solo una festa, ma una straordinaria occasione di valorizzazione del territorio. L’evento contribuisce alla destagionalizzazione del turismo, attirando visitatori anche nei mesi invernali e generando un importante indotto per l’economia locale. Inoltre, la manifestazione diventa un mezzo per diffondere le tradizioni carnevalesche e i saperi locali, mantenendo vivo il patrimonio culturale della città. Tra le novità di questa edizione, particolare attenzione sarà riservata alle fasce più fragili della popolazione, con iniziative dedicate agli anziani, che potranno partecipare a eventi pensati appositamente per loro, con musica, balli e momenti di socialità. Un segnale importante di inclusione e di attenzione per tutta la comunità, affinché il Carnevale sia davvero una festa per tutti. Tutti sono invitati a prendere parte a questa incredibile esperienza, per lasciarsi trasportare dalla magia del Carnevale e vivere momenti di puro divertimento e meraviglia.