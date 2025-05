Pompei, raduno con Ferrari, Lamborghini e Porsche

Supercar, domenica 4 maggio e a settembre arriva la fiera “Auto moto Napoli expo”

Domenica 4 maggio 2025 Pompei sarà teatro di uno spettacolo straordinario con Ferrari, Lamborghini, Porsche e molte altre Supercar che riempiranno piazza Schettini per il grande raduno organizzato dalla Federazione Italiana Supercar, presieduta da Luigi Iossa. L’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Pompei e della Regione Campania, trasformerà la città in un vero e proprio paradiso per gli appassionati di motori e bellezza. L’appuntamento è fissato alle ore 9 all’uscita dell’autostrada di Pompei, dove i bolidi si raduneranno prima di sfilare lungo il corso principale della città, scortati dalla Polizia Municipale, fino a raggiungere poi la centralissima piazza Schettini. Qui, le auto resteranno in esposizione per l’intera mattinata, e potranno essere ammirate da cittadini, turisti e appassionati, ulteriormente impreziosite dalla presenza delle modelle di Miss Reginetta d’Italia.

La giornata, resa ancora più speciale dall’iniziativa ministeriale “Domenica al Museo”, permetterà a tutti i proprietari delle Supercar di visitare gratuitamente il sito archeologico degli Scavi di Pompei, uno dei luoghi più affascinanti e suggestivi al mondo. Sarà inoltre possibile accedere al maestoso Santuario della Beata Vergine del Rosario e al Campanile di Pompei, che con i suoi 80 metri d’altezza regala una vista mozzafiato sull’intero territorio vesuviano.

Alle 13,30 la carovana delle auto di lusso ripartirà in direzione di Bosco de’ Medici, esclusiva struttura immersa nel verde, selezionata per il pranzo. Il resort, inserito nella guida Michelin, sorge su una proprietà di 20mila metri quadrati tra vigneti, un grande maneggio, piscina e due raffinati ristoranti, e custodisce veri e propri tesori storici tra cui una necropoli romana, un’antica stazione ferroviaria e una diga risalente al I secolo a.C. Un evento unico, insomma, riservato a partecipanti con vetture di alto livello che unisce motori, storia e alta gastronomia nella cornice senza tempo di Pompei. La qualità delle auto selezionate sarà assoluta garanzia di eccellenza.

Le Supercar saranno protagoniste nei prossimi mesi anche di altri raduni in location da sogno, prima delle quali la Reggia di Caserta domenica 8 giugno. E poi a settembre è previsto il momento clou di “Auto Moto Napoli Expo”, la tre giorni dedicata al mondo dei motori a 2 e 4 ruote, alle auto di lusso e alla sicurezza stradale in programma dal 12 al 14 settembre alla Mostra d’Oltremare di Napoli organizzata dalla Federazione Italiana Supercar.

Aspetti rilevanti di “Auto moto Napoli Expo” saranno l’educazione alla sicurezza stradale, con attività di divulgazione e dimostrazione relative a questo tema fondamentale per la salute e la quotidianità di tutti. Le iniziative saranno realizzate in collaborazione con scuole di formazione e guida sicura e con il supporto di Forze dell’Ordine, Servizi di Soccorso e sanitari.

Durante la fiera, i visitatori e gli ospiti avranno l’opportunità di ammirare da vicino le ultime novità del settore, dalle auto di lusso alle moto, passando per veicoli elettrici e ibridi. Uno spazio speciale sarà dedicato alle auto d’epoca con un focus sul cambiamento tecnologico che ha portato alle auto moderne. Nell’ambito della manifestazione, si terrà anche un prestigioso concorso che vedrà la partecipazione di oltre 100 autovetture d’epoca di rilevanza storica e collezionistica, con una giuria di esperti di fama internazionale nel settore delle auto storiche che assegnerà riconoscimenti nelle diverse categorie previste. Al termine della cerimonia di premiazione, sarà eletta Miss Auto Moto Napoli Expo, concorso al quale parteciperanno più di 30 modelle.