Comicon Napoli, in programma l’anteprima italiana di Werewolves

Nel giorno di chiusura di COMICON Napoli: licantropi al cinema con l’anteprima italiana di Werewolves fumetto e musica nel dialogo tra Dave McKean e Tanino Liberatore, il laboratorio dedicato ai più piccoli con Pera Toons, ancora cinema nell’incontro con i protagonisti del film Mani Nude, sul Music Dojo la musica di Anastasio, le celebrazioni dello Star Wars Day con Maul Cosplay

Napoli – Ultima giornata, domani domenica 4 maggio 2025, per la XXV edizione di COMICON Napoli, con numerosi appuntamenti dedicati agli appassionati di fumetti, film, musica, giochi, videogiochi e molto altro. Anteprima italiana di Werewolves (ore 14.30, Auditorium), al cinema dall’8 maggio, con un evento speciale dedicato al mito del lupo mannaro, con Mattia Ferrari (aka VictorLaszlo), Serena Marletta, Slim Dogs (Giovanni Santonocito e Gianni D’Arienzo), per esplorare l’evoluzione di una delle figure più iconiche dell’immaginario horror.

Nell’appuntamento La creatività, secondo me. Un dialogo tra Dave McKean e Tanino Liberatore, con la partecipazione di Filippo Graziani (ore 14, Sala Andrea Pazienza), il fumettista, illustratore, regista e fotografo britannico, conosciuto per una lunga serie di lavori iconici come Casi violenti e Black Orchid, o il graphic novel Batman: Arkham Asylum, si confronterà con il Magister di COMICON 2025, assieme al cantautore Filippo Graziani, sui processi creativi che portano alla nascita di un’opera, un’immagine, una canzone. Per i più piccoli, nell’area Young, un ospite d’eccezione: Pera Toons insegnerà a inventare e disegnare le freddure a fumetti che l’hanno reso un fenomeno editoriale!

Ancora spazio al cinema con l’incontro con i protagonisti di Mani Nude, tratto dal romanzo di Paola Barbato, con la regia di Mauro Mancini, il protagonista Francesco Gheghi e le musiche di Dardust. Il film sarà raccontato anche dalla stessa Barbato e dall’attrice Giordana Marengo in un panel che unisce introspezione e adrenalina (ore 12.30, Auditorium). Sul palco del Music Dojo, alle ore 17, Anastasio presenterà il suo album Le Macchine Non Possono Pregare e l’omonimo fumetto, in uscita nel mese di maggio. Il giorno 4 maggio è sinonimo di “May the 4th Be With You”, quindi non possono mancare le celebrazioni per lo Star Wars Day in compagnia del cosplayer di fama internazionale Maul Cosplay, che racconterà al pubblico i retroscena della sua carriera e il suo legame con la saga.