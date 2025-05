Terremoto di magnitudo 4.4 scuote i Campi Flegrei: scuole evacuate e cittadini in strada

Paura tra Napoli e Pozzuoli: scossa avvertita alle 12:07, danni contenuti ma tensione alta. Lo sciame sismico più intenso degli ultimi anni semina il panico tra Napoli e Pozzuoli. Attivate evacuazioni scolastiche, chiuse le scuole e sospesi i trasporti ferroviari

Napoli – Alle 12:07 di oggi, martedì 13 maggio 2025, una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito l’area dei Campi Flegrei, con epicentro localizzato nel porto di Pozzuoli a una profondità di circa 3 km, secondo quanto riportato dall’Osservatorio Vesuviano dell’INGV. Il sisma è stato avvertito distintamente in diversi quartieri di Napoli, tra cui Fuorigrotta, il centro storico, Rione Alto e il Centro Direzionale, oltre che nei comuni limitrofi come Quarto e Pozzuoli.

La scossa principale è stata preceduta da due eventi sismici di magnitudo 2.1 alle 12:06 e seguita da una scossa di magnitudo 3.5 alle 12:22. In totale, l’INGV ha registrato almeno otto terremoti con magnitudo superiore a 0.0 nell’ambito dello sciame sismico iniziato alle 12:06. In seguito al terremoto, diverse scuole e università sono state evacuate per precauzione. La sede dell’Università Federico II a Fuorigrotta è stata sgomberata, così come altri istituti scolastici nella zona flegrea. Molti cittadini si sono riversati in strada per la paura, ma al momento non si segnalano feriti.

Sono stati riportati alcuni danni strutturali: una palazzina disabitata in via Campana a Pozzuoli è crollata parzialmente, mentre una frana si è verificata su Monte Gauro, nella zona dell’Accademia Aeronautica. Le autorità locali stanno effettuando controlli per verificare la stabilità degli edifici e garantire la sicurezza dei cittadini. Il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha dichiarato lo stato d’emergenza per l’area colpita, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione e di seguire le indicazioni delle autorità competenti. La popolazione è invitata a rimanere informata attraverso i canali ufficiali e a seguire le misure di sicurezza previste in caso di nuove scosse.