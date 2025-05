Napoli accoglie il Giro d’Italia: una tappa tra bellezza, storia e riscatto sociale

Domani la carovana rosa attraverserà la Campania per concludere la sesta tappa sul lungomare di Napoli, dopo un percorso che unisce paesaggi mozzafiato e simboli di rinascita

Napoli, 14 maggio 2025 – Il Giro d’Italia torna a Napoli per il quarto anno consecutivo, confermando il legame speciale tra la città partenopea e la corsa rosa. Domani, giovedì 15 maggio, si disputerà la sesta tappa della 108ª edizione, una delle più lunghe con i suoi 226 km, che partirà da Potenza e si concluderà sul suggestivo lungomare di via Caracciolo, con arrivo previsto alla Rotonda Diaz.

Il percorso attraverserà l’Irpinia, toccando comuni come Monteforte Irpino e Baiano, per poi entrare nell’area metropolitana di Napoli passando per Nola, Pomigliano d’Arco, Acerra, Afragola, e Caivano. Particolarmente significativo sarà il passaggio attraverso il Parco Verde di Caivano, dove i ciclisti renderanno omaggio all’Istituto “Francesco Morano”, simbolo di impegno civico e rinascita sociale. L’arrivo a Napoli offrirà uno spettacolo unico, con i corridori che si sfideranno in una volata finale sullo sfondo del Golfo di Napoli e del Castel dell’Ovo. Un evento che non solo celebra lo sport, ma valorizza il patrimonio culturale e paesaggistico della città, offrendo visibilità internazionale e promuovendo il turismo locale.

Il sindaco Gaetano Manfredi ha sottolineato l’importanza di questa tappa, definendola “un evento eccezionale per tutta la Città Metropolitana di Napoli”, evidenziando come il Giro d’Italia rappresenti un potente strumento di valorizzazione territoriale e di promozione delle bellezze locali a livello mondiale. Con un pubblico televisivo potenziale di 750 milioni di telespettatori in oltre 200 Paesi, la tappa napoletana del Giro d’Italia 2025 si preannuncia come un’occasione imperdibile per mostrare al mondo intero il fascino, la storia e la resilienza di Napoli e della sua provincia.