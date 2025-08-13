Paura a bordo del traghetto Palermo-Napoli: incendio nella sala macchine, passeggeri illesi

Le fiamme domate dall’equipaggio hanno permesso alla nave di attraccare in sicurezza al porto partenopeo, dove i 155 passeggeri sono stati sbarcati senza conseguenze



Napoli, 13 agosto 2025 – Attimi di grande apprensione si sono vissuti a bordo di un traghetto proveniente da Palermo e diretto a Napoli, a seguito di un principio di incendio scoppiato nella sala macchine. L’allarme è scattato quando le fiamme hanno iniziato a divampare, ma la pronta reazione dell’equipaggio ha evitato che la situazione degenerasse. Il personale di bordo è intervenuto tempestivamente, riuscendo a domare l’incendio prima che potesse compromettere la sicurezza della nave. Grazie alla loro professionalità e al corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza, l’emergenza è stata contenuta e il traghetto ha potuto proseguire la sua rotta verso il porto di Napoli.

Una volta approdata, la nave è stata accolta dalle autorità portuali e dalle squadre di soccorso, pronte a intervenire. I 155 passeggeri, visibilmente scossi ma fortunatamente tutti illesi, sono stati assistiti e sbarcati in totale sicurezza. Le indagini sono in corso per accertare le cause esatte del guasto che ha innescato l’incendio, ma la prontezza dell’equipaggio ha scongiurato una possibile tragedia in mare aperto.