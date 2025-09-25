La meccanica quantistica in mostra: inaugurata a Napoli la nuova mostra di Università Federico II e INFN

Atomi, quanti, rivoluzioni tecnologiche” realizzata da INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Università degli Studi di Napoli Federico II con il supporto di Rome Technopole e il contributo del Comune di Napoli

Oggi, 24 settembre 2025, alle ore 16.00 è stata inaugurata alla Real Casa dell’Annunziata, a Napoli, la mostra “Il cosmo in un salto. Controintuitiva, dirompente, affascinante, la meccanica quantistica nella mostra è raccontata attraverso una pluralità di linguaggi, da testi e infografiche a video e immagini evocative, dalle installazioni interattive multimediali a exhibit e strumenti della ricerca.

Un viaggio scenografico e interattivo in tre tappe (“atomi”, “quanti e “rivoluzioni tecnologiche”) che si apre con gli atomi e porta nel cuore della meccanica quantistica e poi alle tecnologie quantistiche di oggi e del futuro. La mostra racconta la meccanica quantistica e come questa teoria abbia rivoluzionato la prospettiva che abbiamo sulla scienza e sulla realtà, portando a implicazioni tecnologiche straordinarie che hanno già rivoluzionato il XXI secolo e rivoluzioneranno il nostro futuro. Infatti, quando ci si addentra nel microscopico mondo degli atomi e delle particelle, le leggi della fisica classica non bastano più per descrivere i fenomeni fisici, e a regnare indiscusse sono la probabilità e l’incertezza. Sono proprio la probabilità e l’incertezza intrinseca della realtà quantistica a sconvolgere lo sguardo che abbiamo sulla realtà fisica e a racchiudere d’altra parte inimmaginabili possibilità di avanzamenti nella conoscenza e nella tecnologia, che sfruttano e controllano il bizzarro comportamento quantistico.

“La Meccanica Quantistica ha rappresentato un vero e proprio cambio di paradigma, dal punto di vista non solo scientifico, ma anche umano e sociale”, sottolinea Antonio Zoccoli, presidente dell’INFN. “A oltre cento anni dalla sua formulazione, si dibatte ancora sulle implicazioni epistemologiche e filosofiche di questa teoria e, a partire da essa, si continuano a sviluppare nuove tecnologie che con ogni probabilità si riveleranno rivoluzionarie anche per le nostre vite e la nostra società. Questa mostra nasce quindi dalla consapevolezza che una maggiore comprensione di questa straordinaria teoria è un passo fondamentale per una maggiore conoscenza della natura, dell’universo, della realtà stessa in cui tutti noi ci troviamo a vivere”.

La mostra sarà visitabile al pubblico gratuitamente dal 25 al 29 settembre. Grande spazio sarà dato alle scuole alle quali sono riservati dei percorsi di visita ideati e condotti nell’ambito del progetto S.T.R.E.E.T.S. della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori (ERN 2025). Un’esperienza di didattica partecipata in cui saranno valorizzati l’allestimento multidisciplinare e l’approccio interattivo in rafforzamento dei programmi curriculari delle classi. Le visite della durata di un’ora sono previste nelle mattine dal 25 al 27 settembre – ogni 30 minuti – dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e possono essere prenotate a scuola@nottedeiricercatori-streets.it.

Indirizzo e orari:

Real casa dell’Annunziata (via Annunziata 34, Napoli)

dal 25 al 27 settembre, dalle 15.00 alle 18.30

29 settembre alle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30

Ingresso gratuito