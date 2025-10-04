Teatro San Carlo, respinto il ricorso del sindaco: il sovrintendente resta in carica

La magistratura dà ragione a Ministero e Regione: confermata la legittimità della nomina del sovrintendente

Napoli, 4 ottobre 2025 – Il Tribunale civile di Napoli ha respinto il ricorso presentato dal sindaco contro la nomina di Fulvio Adamo Macciardi a sovrintendente del Teatro di San Carlo, ponendo così fine a settimane di tensione tra Comune, Ministero della Cultura e Regione Campania. La decisione della magistratura chiarisce definitivamente la legittimità della scelta di Macciardi, che resterà quindi al vertice del Massimo partenopeo.

La vicenda aveva acceso un ampio dibattito, non solo in ambito politico, ma anche nel mondo della cultura, con timori di possibili ripercussioni sulla gestione di uno dei teatri lirici più prestigiosi d’Europa. Con il pronunciamento odierno, viene riconosciuta la piena validità della procedura di nomina sostenuta dal Ministero e dalla Regione, che avevano difeso l’attuale sovrintendente dalle contestazioni di Palazzo San Giacomo.

Per il Teatro San Carlo si apre adesso una fase di maggiore stabilità, necessaria in un momento cruciale della stagione artistica, che vede in programma eventi di rilievo internazionale, tra cui il debutto di Anna Netrebko in Un ballo in maschera.

La conferma di Macciardi, dunque, non è solo una questione giuridica: rappresenta anche un segnale di continuità per l’identità culturale di Napoli e per la capacità del San Carlo di mantenere il proprio ruolo di faro lirico nel panorama mondiale.