Napoli, notte di Champions a Eindhoven: Conte cerca il riscatto contro il PSV

Gli azzurri affrontano gli olandesi al Philips Stadion per la terza giornata della fase a gironi. In campo Milinković-Savić, De Bruyne e Højlund per invertire la rotta europea. Fischia il tedesco Daniel Siebert

Stadio: Philips Stadion, Eindhoven

Arbitro: Daniel Siebert (Germania)

Allenatori: Antonio Conte (Napoli), Peter Bosz (PSV Eindhoven)

Napoli (4-1-4-1): Vanja Milinković-Savić, Leonardo Spinazzola, Sam Beukema, Juan Jesus, Gutierrez, Stanislav Lobotka, Matteo Politano, Frank Anguissa, Kevin De Bruyne, Scott McTominay, Rasmus Højlund

PSV Eindhoven (4-2-3-1): Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine, Mauro Júnior, Joey Veerman, Man, Saïbari, Ivan Perišić, Guus Til

21 ottobre 2025 – È tempo di Champions League per il Napoli di Antonio Conte, atteso al Philips Stadion di Eindhoven per una sfida dal sapore decisivo contro il PSV. Martedì 21 ottobre 2025, gli azzurri si giocano una fetta importante del proprio futuro europeo nella terza giornata della fase a gironi, in una partita che arriva dopo settimane di risultati altalenanti in campionato e qualche scricchiolio difensivo di troppo.

L’atmosfera in Olanda si preannuncia infuocata. Il PSV di Peter Bosz, sospinto dal pubblico di casa, vuole rilanciarsi dopo un avvio di Champions poco brillante, mentre il Napoli cerca conferme e continuità dopo prestazioni che hanno lasciato più dubbi che certezze. Sarà una gara ad alta intensità, in cui la tattica e il controllo del centrocampo potrebbero fare la differenza.

Antonio Conte, che finora ha alternato buoni sprazzi di gioco a momenti di scarsa concretezza, dovrebbe schierare il Napoli con un 4-1-4-1. In porta ci sarà Vanja Milinković-Savić, protetto da una linea difensiva composta da Spinazzola, Beukema, Juan Jesus e Gutierrez. Davanti alla difesa agirà Lobotka, con Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay a comporre il quartetto di centrocampo, mentre in avanti sarà Rasmus Højlund a guidare l’attacco.

Il PSV risponderà con il consueto 4-2-3-1 disegnato da Peter Bosz. Sulle fasce agiranno Dest e Salah-Eddine, con Schouten e Gasiorowski centrali davanti al portiere. A centrocampo spazio a Mauro Júnior e Veerman, mentre sulla trequarti si muoveranno Man, Saïbari e Perišić, a supporto dell’unica punta Guus Til.

La sfida sarà diretta dal tedesco Daniel Siebert, arbitro esperto delle grandi notti europee. La UEFA ha scelto un fischietto di comprovata esperienza per un match che promette equilibrio e intensità fino all’ultimo minuto.

Per il Napoli si tratta di una trasferta cruciale. I partenopei dovranno trovare la giusta solidità difensiva e migliorare nella gestione dei momenti chiave, soprattutto contro un avversario che ama attaccare in velocità e sfruttare le corsie laterali. Conte punta sul talento e sull’esperienza di De Bruyne per dare qualità e visione di gioco, mentre Højlund sarà chiamato a concretizzare le occasioni create.

Il PSV, invece, proverà a sfruttare il fattore campo e la sua consueta aggressività per mettere in difficoltà un Napoli che, nonostante qualche incertezza, conserva il potenziale per competere ai massimi livelli. La partita di Eindhoven, dunque, non è solo una sfida per i tre punti, ma anche un test di maturità per un Napoli che vuole ritrovare convinzione e credibilità in campo europeo. Una vittoria darebbe nuova linfa alla squadra di Conte, che punta a riportare entusiasmo in città e a rilanciare la propria corsa verso gli ottavi di finale.