Napoli in trasferta con la determinazione del primato: la notte della resa dei conti

Allo stadio Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare di Lecce, Antonio Conte schiera la sua formazione-tipo: arbitro della sfida sarà Giuseppe Collu, pronto al fischio d’inizio

28 ottobre 2025 – Questa sera il Napoli scende in campo per una partita che può confermare la sua leadership e al contempo ribadire la propria ambizione stagionale. L’avversario è il U.S. Lecce, impegnato fra le mura dello stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare, dove l’atmosfera promette di essere vibrante e la posta in gioco alta. In panchina il Napoli potrà contare su Antonio Conte, che conferma la fiducia nella sua squadra dopo le recenti uscite e punta dritto a far valere il potenziale offensivo e la solidità difensiva. Per Lecce, l’allenatore Eusebio Di Francesco cercherà di sfruttare il fattore campo, di rompere la serie negativa e di mettere in difficoltà gli ospiti con ritmo e aggressività.

Secondo le ultime anticipazioni, la formazione partenopea potrebbe scendere in campo con uno schema 4-1-4-1, con un reparto difensivo che vede in porta il già titolare Mattia Meret (o in alternativa Vanja Milinković-Savić), protetto da una linea difensiva composta da Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno e Spinazzola/Olivera. In mediana è atteso il solo Lobotka davanti alla difesa, con Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay a supporto dell’unica punta (che potrebbe essere Højlund o Lucca).

Per Lecce, invece, si presume un 4-2-3-1 con Falcone in porta, una linea difensiva che dovrà arginare la velocità e la qualità degli ospiti, e un centrocampo dove la solidità sarà fondamentale per provare a imporre un ritmo lento o al contrario contrattacchi rapidi. Arbitro designato per la partita è Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Luigi Rossi e Alex Cavallina. Al VAR sarà Matteo Gariglio. La chiave del match, per il Napoli, sarà gestire la pressione e imporre il proprio gioco fin dai primi minuti: controllo della palla, fraseggio rapido, incursione sulle fasce e costante pericolo nell’area avversaria. Lecce, dal canto suo, dovrà essere compatta, attenta alle transizioni, capace di sfruttare calci da fermo o situazioni di contropiede per sorprendere gli ospiti.

Attenzione anche ai ballottaggi: in difesa Buongiorno o Juan Jesus potrebbero essere scelti, a sinistra la scelta fra Olivera e Spinazzola, a centrocampo Gilmour e Lobotka si contendono un posto. Conte sembra comunque intenzionato a non rivoluzionare l’undici titolare, nonostante l’intenso calendario. Se il Napoli riuscirà a imporre il suo ritmo e a non concedere troppi spazi, la vittoria può essere un obiettivo realistico. Tuttavia, la trasferta in Terra di Puglia richiede rigore, concentrazione e pazienza: Lecce cercherà di metterlo in difficoltà con aggressività, pressing e qualche disordine tattico che possa generare opportunità.

In conclusione: una partita che può dire molto sullo stato di forma del Napoli, sulla sua capacità di confermarsi e sulla determinazione della squadra a rispondere alle attese. Dal canto suo, Lecce ha l’occasione per rilanciarsi e dimostrare che anche le “piccole” possono creare problemi alle grandi. Appuntamento alle 18:30 per il calcio d’inizio e per seguire un match che promette scintille.