Carditello Jazz & Wine, festival intitolato a James Senese

Il CdA della Fondazione Real Sito di Carditello ha deliberato l’intitolazione della rassegna al sassofonista scomparso

Il CdA della Fondazione Real Sito di Carditello, riunito in mattinata, ha deliberato l’intitolazione della rassegna “Jazz & Wine” al sassofonista James Senese – fondatore degli Showmen e dei Napoli Centrale – considerato il padre del Neapolitan Sound e collaboratore storico di Pino Daniele. “Un omaggio doveroso a un grande artista – spiega Maurizio Maddaloni, presidente della Fondazione Real Sito di Carditello – che ben rappresenta la vocazione di Carditello, da sempre culla di contaminazioni artistiche, e il cosmopolitismo che ha caratterizzato l’opera politica, culturale e sociale della lungimirante dinastia borbonica. Senese lascia una grande eredità artistica e umana, che la Fondazione intende celebrare in occasione della prossima edizione del festival Jazz & Wine, condividendo il suo talento e la sua attività di ricerca con le nuove generazioni”.

La rassegna Jazz & Wine, nata nel 2020, rappresenta una grande festa popolare che intende riaffermare l’identità della Campania Felix e l’estro del territorio, valorizzando prodotti a km zero e cantine campane. Tra i protagonisti dell’ultima edizione, Kevin Hays Trio feat. Ben Street & Billy Hart, Lorenzo Hengeller feat. Gianfranco Campagnoli, Max Puglia & Pippo Matino.