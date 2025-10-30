Il Napoli ritrova sé stesso: vittoria convincente contro il Lecce e segnali di rinascita

Al “Diego Armando Maradona” gli azzurri superano il Lecce con una prestazione solida e ritrovano entusiasmo e fiducia. La squadra di Calzona mostra progressi nel gioco e nella mentalità

Napoli 30 ottobre 2025 – Il Napoli torna a sorridere. Al “Diego Armando Maradona”, gli azzurri si impongono con autorevolezza sul Lecce, offrendo una prestazione finalmente convincente sia sul piano tecnico che mentale. Dopo settimane di alti e bassi, la squadra guidata da Francesco Calzona sembra aver imboccato la strada giusta, ritrovando compattezza, ritmo e soprattutto la fiducia nei propri mezzi.

Le formazioni: per il Napoli, Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Lobotka, Anguissa, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Francesco Calzona.

Per il Lecce, Falcone, Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo, Ramadani, Rafia, Oudin, Almqvist, Piccoli, Banda. Allenatore: Luca Gotti.

La partita, dominata per larghi tratti, ha visto un Napoli propositivo, capace di costruire e finalizzare con maggiore precisione rispetto alle ultime uscite. Osimhen è tornato a essere il punto di riferimento offensivo, trascinando i compagni con la solita energia e trovando la via del gol, mentre Kvaratskhelia ha illuminato la serata con le sue giocate. Il centrocampo, orchestrato da Lobotka, ha garantito equilibrio e qualità, permettendo alla squadra di tenere il pallino del gioco dall’inizio alla fine.

Il Lecce ha provato a resistere, affidandosi alla compattezza difensiva e a qualche ripartenza, ma ha dovuto arrendersi di fronte alla superiorità tecnica degli azzurri.

Con questa vittoria, il Napoli si rilancia in classifica e riaccende le speranze di risalita, consapevole che la stagione può ancora riservare soddisfazioni. Il pubblico, finalmente, è tornato a cantare e a credere in una squadra che, pur con fatica, sta cercando di ritrovare la propria identità.