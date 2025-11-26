Champions League, il Napoli chiamato a una prova di forza contro il Qarabağ

Una vittoria al Maradona è indispensabile per rilanciare il cammino in Champions e dare una svolta decisiva al girone

Probabili formazioni:

Napoli (3-4-3): Milinković-Savić; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Loren­zo, Lobotka, McTominay, Gutiérrez; Neres, Højlund, Lang, allenatore: Antonio Conte, Qarabağ (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Cafarguliyev; Pedro Bicalho, Janković; Addai, Leandro Andrade, Zoubir; Duran, allenatore: Gurban Qurbanov.

Stadio: Diego Armando Maradona di Napoli.

Napoli, 25 novembre 2025 – In una serata dal forte valore simbolico al Maradona, gli azzurri devono sfruttare energia e concentrazione per battere la rivelazione azera e rilanciare il loro cammino in Champions. Domani sera il Napoli torna in campo in Champions League per affrontare il Qarabağ, in una sfida dal grande peso: non solo sportivo, ma anche emotivo. La partita, valida per la quinta giornata del girone, è in programma oggi martedì 25 novembre alle ore 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.

L’allenatore Antonio Conte ha sottolineato in conferenza stampa l’importanza dell’incontro, definendo il Qarabağ “rivelazione della Champions”: servirà “tanta energia” per centrare un successo decisivo. Nel preparare la gara, Conte ha lasciato intendere che la squadra affronterà l’avversario con grande determinazione, cercando continuità dopo l’ultima vittoria in campionato contro l’Atalanta. Gazzetta di Parma Allo stesso tempo, il tecnico ha parlato di un approccio tattico attento: il Napoli “dovrà essere organizzato, sapendo cosa fare in ogni momento”.

Per i partenopei, la posta in palio è alta: con soli 4 punti conquistati nelle quattro partite precedenti, è fondamentale ottenere una vittoria casalinga per rilanciare le ambizioni in Europa. Il Qarabağ, invece, arriva a Napoli con 7 punti nel girone e tanta fiducia: è una squadra che sa esprimersi con ritmi alti e qualità, come sottolineato dallo stesso Conte. Un altro elemento di grande significato per questa partita è il legame affettivo con Diego Armando Maradona: domani ricorre infatti l’anniversario della sua scomparsa, e Conte non ha nascosto che sarebbe “bello dedicare una vittoria” al Pibe de Oro. In sintesi, per il Napoli è un vero e proprio “punto di svolta”: una vittoria non solo utile per la classifica, ma anche simbolica, da giocare con testa, cuore e grande impegno fisico.

Sul fronte televisivo, il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.