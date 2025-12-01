Roma–Napoli, notte da vertice all’Olimpico

Big match per pesare ambizioni e gerarchie: Gasperini sfida Conte in una sfida che può cambiare la classifica

Formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All.: Gasperini

Napoli (3-4-3): Milinković-Savić; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Højlund. All.: Conte.

Si gioca allo Stadio Olimpico di Roma.

Dirigerà l’incontro Davide Massa, con assistenti Meli e Alassio; quarto uomo: Pairetto; al VAR: Aureliano e Di Bello

30 novembre 2025 – Roma e Napoli si ritrovano all’Olimpico per una delle partite più attese della stagione, un confronto che mette di fronte due squadre in corsa per le prime posizioni e due allenatori che hanno dato identità precise ai rispettivi gruppi. L’atmosfera è quella delle grandi occasioni: spalti gremiti, tensione alta e la sensazione che questo incrocio possa dire molto sul cammino di entrambe le contendenti.

La Roma arriva con la consapevolezza di potersi giocare la partita a viso aperto, sostenuta dalla spinta del proprio pubblico e da un impianto tattico ormai consolidato. Gasperini conferma la difesa a tre, affidandosi alla qualità di Pellegrini e Soulé tra le linee e alla fantasia di Paulo Dybala, chiamato a essere faro della manovra offensiva. In mezzo al campo Cristante è l’equilibratore, mentre sulle fasce l’attenzione è puntata sulle accelerazioni di Çelik e Wesley, fondamentali per dare ampiezza e profondità.

Dall’altra parte il Napoli di Conte cerca continuità e segnali di crescita in un match che rappresenta un test di carattere. Il tecnico conferma l’assetto a tre dietro con Beukema, Rrahmani e Buongiorno a protezione di Milinković-Savić. Lobotka è il perno del centrocampo, affiancato da McTominay per dare fisicità, mentre le corsie laterali saranno presidiate da Di Lorenzo e Olivera. Davanti, il tridente promette velocità e imprevedibilità: Neres, Lang e soprattutto Højlund, chiamato a duellare con la retroguardia giallorossa.

A rendere ancora più acceso il confronto contribuirà la direzione dell’arbitro Davide Massa, assistito da Meli e Alassio, con Pairetto quarto uomo e Aureliano-Di Bello alla VAR. Una squadra arbitrale di grande esperienza per una gara che potrebbe rivelarsi complessa da gestire. Lo Stadio Olimpico è pronto per una notte di calcio vero, con due tifoserie in fermento e due squadre decise a non fare un passo indietro. La Roma cerca la spallata per consolidare la propria classifica, il Napoli vuole un successo che varrebbe più dei tre punti. La parola ora al campo.