Roma-Napoli 0-1: Neres firma il colpo all’Olimpico e rilancia gli azzurri in vetta

Una gara intensa, decisa da un lampo nel primo tempo: la Roma spinge, ma il Napoli resiste e porta a casa una vittoria pesantissima

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson

Napoli (3-4-3): Milinković-Savić; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Højlund, Lang

Il big match dell’Olimpico si chiude con un successo cruciale per il Napoli, che supera la Roma 1-0 grazie alla giocata che al 36’ decide l’intera serata: un contropiede orchestrato con precisione da Højlund, bravo a tagliare tra le linee e a servire David Neres, che con freddezza infila il portiere giallorosso e regala agli azzurri il vantaggio. È un guizzo che arriva in un momento in cui la partita sembrava bloccata, con le due squadre attente, aggressive e poco inclini a lasciare varchi.

Dopo la rete, il copione del match cambia. La Roma prova a reagire affidandosi al possesso palla e alla spinta delle corsie laterali, ma il Napoli di Conte si chiude con ordine, gestisce i ritmi e prova a pungere in transizione ogni volta che si apre uno spiraglio. Nella ripresa i giallorossi aumentano la pressione e tentano di aggirare la difesa azzurra con i cambi offensivi: il più pericoloso è Baldanzi, che nel finale sfiora il pareggio con un destro insidioso, ma Milinković-Savić è reattivo e salva il risultato.

La partita resta tesa fino all’ultimo minuto, con la Roma che continua a spingere senza però trovare il modo di spezzare la compattezza partenopea. Il Napoli controlla, soffre quando serve e porta a casa tre punti fondamentali, che gli consentono di agganciare la vetta della classifica insieme al Milan, mentre la Roma scivola a un solo punto dal primo posto ma incassa una sconfitta che pesa soprattutto per il modo in cui è maturata: tanta generosità, grande organizzazione difensiva, ma ancora troppa difficoltà a concretizzare nei momenti chiave.

L’Olimpico applaude comunque lo sforzo dei giallorossi, che restano pienamente in corsa per il titolo. Il Napoli, invece, esce dal campo con la sensazione di aver compiuto un passo importante in un campionato serratissimo, dove ogni scontro diretto può segnare la differenza tra rincorrere e comandare.