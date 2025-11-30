Bagnoli, svolta sulla colmata e sulla riqualificazione

Manfredi: “Pronti per l’America’s Cup, poi mare balneabile”

Napoli, 29 novembre 2025 – Si accelera davvero sul futuro di Bagnoli. La rigenerazione dell’area ex industriale entra in una fase decisiva con l’avvio degli interventi sulla colmata e con un cronoprogramma che, secondo il sindaco Gaetano Manfredi, non subirà ulteriori rallentamenti. Durante un incontro pubblico, il primo cittadino ha ribadito che la città “si sta preparando al meglio per ospitare l’America’s Cup” e che l’obiettivo è restituire alla costa un mare finalmente balneabile, simbolo del rilancio atteso da decenni.

Manfredi ha parlato di un “cambio di passo concreto”, con l’avvio delle operazioni di rimozione della colmata e l’avanzamento dei lavori di bonifica, elementi chiave per trasformare Bagnoli in un nuovo polo urbano, culturale e turistico. Le scadenze sono stringenti, soprattutto in vista dell’evento velico internazionale che costringerà l’amministrazione a correre: infrastrutture, accessibilità e qualità ambientale dovranno essere all’altezza di una vetrina mondiale.

Il sindaco ha sottolineato come l’America’s Cup rappresenti un’occasione “non solo sportiva ma strategica”, capace di accelerare gli investimenti e consolidare una visione di sviluppo che punta su sostenibilità, innovazione e apertura al mare. E proprio il mare resta l’obiettivo finale: restituire ai cittadini una costa pulita, fruibile e integrata nel quartiere, trasformando un’area a lungo simbolo di degrado in un nuovo spazio di vita per Napoli.