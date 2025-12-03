All’A1Expò torna Natale Village, evento totalmente al coperto

Quarta edizione di Natale Village, in programma il 5, 6, 7, 8 – 12, 13, 14 – 19, 20, 21 dicembre 2025 in Viale delle Industrie 10 a San Marco Evangelista, Caserta Sud. Dove la magia diventa realtà

Torna la magia del Natale al Polo Fieristico A1Expò con la quarta edizione di Natale Village, in programma il 5, 6, 7, 8 – 12, 13, 14 – 19, 20, 21 dicembre 2025 in Viale delle Industrie 10 a San Marco Evangelista, Caserta Sud. Dopo il successo crescente delle prime tre edizioni, l’appuntamento si conferma uno dei più attesi della stagione invernale, un vero e proprio viaggio nel cuore dell’atmosfera natalizia, pensato per bambini, famiglie e tutti coloro che desiderano riscoprire l’incanto dell’infanzia. Ogni giornata sarà animata da un programma ricchissimo che comprende grandi novità di questa edizione, il sorprendente Christmas Circus, artisti di strada, spettacoli di magia, teatro per bambini, baby dance, parate con mascotte Disney, musical, esibizioni musicali e tombolate. Accanto agli spettacoli non mancheranno i mercatini, le casette gastronomiche, le luminarie effetti wow e una grande area gonfiabili, il tutto completamente al coperto per garantire la massima accoglienza anche in caso di maltempo. Il percorso tematico del Villaggio di Babbo Natale si presenta profondamente rinnovato: scenografie nuove, ambientazioni immersive, la Fabbrica dei Dolci, la Posta degli Elfi, la Stalla delle Renne e tanti nuovi scorci magici che accompagneranno i visitatori in un’esperienza emozionante pensata per tutte le età.

“Ogni anno Natale Village ci ricorda quanto sia bello tornare bambini – afferma il presidente dell’A1Expò, Antimo Caturano – perché il Natale ha la forza di creare un’atmosfera unica e questo evento nasce proprio per far rivivere a tutti quella felicità semplice e autentica che appartiene ai ricordi dell’infanzia. Sebbene il Villaggio sia pensato per i più piccoli e per le famiglie, in tre edizioni abbiamo visto quanto sia trasversale il suo richiamo. Quest’anno abbiamo lavorato con grande cura sulle scenografie e sulle nuove ambientazioni, affinando ogni dettaglio del percorso per renderlo ancora più entusiasmante. Ma il vero cuore pulsante resta lui: Babbo Natale, nella sua versione più autentica, quella che emoziona e incanta. Abbiamo scelto di confermare l’ingresso gratuito per chi desidera godersi luminarie, mercatini e spettacoli, perché crediamo che la magia debba essere alla portata di tutti. Tra le novità spicca il Christmas Circus, uno spettacolo sorprendente che lascerà un ricordo speciale nei visitatori. Il nostro obiettivo è regalare emozioni vere”. Natale Village 2025 si prepara così ad essere l’edizione più luminosa e coinvolgente di sempre, una festa che unisce tradizione, spettacolo e meraviglia e che trasforma l’A1Expò in un grande spazio dove la magia del Natale prende vita.