Hojlund trascina il Napoli: Cremonese ko, gli azzurri tornano a correre in campionato

Il danese è ancora decisivo, Conte torna a sorridere in campionato

Napoli, 28 dicembre 2025 – Il Napoli ritrova continuità e fiducia superando la Cremonese con una vittoria netta e convincente, maturata grazie a una doppietta di Rasmus Hojlund, autentico uomo copertina della serata. Al Maradona gli azzurri impongono ritmo e qualità fin dalle prime battute, controllano il gioco e colpiscono nei momenti chiave, dando finalmente concretezza alla manovra voluta da Antonio Conte, che può tornare a sorridere dopo settimane di lavoro intenso.

Il Napoli scende in campo con Meret tra i pali, difesa guidata da Di Lorenzo e Olivera sulle corsie con Rrahmani e Juan Jesus al centro, mentre a centrocampo Conte affida l’equilibrio a Lobotka affiancato da Anguissa e Zielinski. In attacco spazio a Politano e Kvaratskhelia sugli esterni, con Hojlund riferimento centrale, ancora una volta decisivo sotto porta.

La Cremonese risponde con un assetto prudente, schierando Carnesecchi in porta, linea difensiva composta da Sernicola, Ravanelli, Bianchetti e Lochoshvili, mediana affidata a Pickel e Castagnetti con Meité, mentre il peso offensivo è sostenuto da Vazquez alle spalle di Tsadjout e Okereke. In panchina Stroppa prova a cambiare l’inerzia nella ripresa, ma il Napoli mantiene il controllo fino al triplice fischio.

La partita si sblocca nel primo tempo, quando Hojlund capitalizza una manovra sviluppata sulla fascia e con un inserimento potente batte il portiere grigiorosso. La Cremonese prova a reagire con ordine, ma il Napoli mantiene il controllo del possesso e non concede vere occasioni. Nella ripresa gli azzurri abbassano i ritmi senza rinunciare alla pericolosità offensiva e trovano il raddoppio ancora con l’attaccante danese, freddo sotto porta nel finalizzare un’azione corale che chiude di fatto il match.

