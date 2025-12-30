Napoli si accende per il Capodanno, musica e spettacoli in tutta la città

Concerti, fuochi sul lungomare e iniziative diffuse: la città saluta il nuovo anno tra tradizione e grandi eventi

Napoli si prepara a vivere un Capodanno 2025 all’insegna della festa diffusa, con un calendario di eventi che coinvolge il centro storico, il lungomare e le principali piazze cittadine. La notte di San Silvestro sarà scandita da concerti gratuiti, performance artistiche e appuntamenti culturali pensati per un pubblico eterogeneo, dai giovani alle famiglie, in un clima di sicurezza e condivisione.

Cuore delle celebrazioni sarà come sempre il lungomare, dove la musica accompagnerà l’attesa della mezzanotte e lo spettacolo pirotecnico sul golfo regalerà uno dei momenti più suggestivi della notte. In piazza e nei quartieri si alterneranno artisti di richiamo nazionale e talenti locali, confermando la vocazione popolare e inclusiva della festa napoletana.

Accanto ai grandi eventi, musei e siti culturali proporranno aperture straordinarie, mentre teatri e locali offriranno programmi speciali per salutare l’arrivo del nuovo anno. Un Capodanno che unisce tradizione e contemporaneità, trasformando Napoli in un palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere cittadini e visitatori con l’energia e il calore che da sempre la contraddistinguono.