Capodanno in Campania, cenone tra tradizione e risparmio: spesa media di 131 euro a famiglia

Le stime dell’indagine Coldiretti/Ixè fotografano le scelte di spesa dei campani per la notte di San Silvestro

In Campania il Capodanno 2025 si festeggia soprattutto a tavola, con una spesa media di 131 euro a famiglia per il cenone di San Silvestro. È quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè, che traccia un quadro dettagliato delle abitudini di consumo in vista dell’ultima notte dell’anno, confermando il ruolo centrale della convivialità domestica e della tradizione gastronomica regionale. La maggioranza delle famiglie campane sceglie di festeggiare in casa, puntando su un menù ricco ma attento al budget, in un contesto segnato ancora dalla necessità di contenere i costi. La spesa è destinata in gran parte a prodotti alimentari di qualità, con una netta preferenza per le eccellenze del territorio: pesce, ortaggi di stagione, pasta, dolci tipici e vini campani restano protagonisti delle tavole di fine anno. Una scelta che, secondo Coldiretti, sostiene la filiera agroalimentare locale e valorizza il Made in Campania.

L’indagine evidenzia anche una crescente attenzione allo spreco alimentare, con acquisti più mirati e porzioni calibrate sul numero degli invitati. Accanto ai piatti della tradizione non mancano soluzioni più semplici o alternative, soprattutto tra i nuclei più giovani, che cercano di conciliare la voglia di festeggiare con la necessità di risparmiare. Il dato dei 131 euro a famiglia conferma così un Capodanno all’insegna dell’equilibrio: meno eccessi rispetto al passato, ma nessuna rinuncia al valore simbolico del cenone, che resta uno dei momenti più sentiti dell’anno. In Campania, anche per salutare il nuovo anno, la tavola continua a essere il cuore della festa e un elemento identitario forte, capace di unire tradizione, qualità e attenzione al portafoglio.