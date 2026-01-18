Salerno, si dimette il sindaco Vincenzo Napoli: “Mutati gli scenari politici e amministrativi”

Il primo cittadino lascia l’incarico con una nota ufficiale: “Vengono meno le condizioni per proseguire con efficacia il mandato”. Ora si apre la fase del commissariamento e del confronto politico in città

Salerno, 16 gennaio 2026 – Vincenzo Napoli ha rassegnato oggi le dimissioni dalla carica di sindaco di Salerno, motivando la decisione con il riferimento a “scenari mutati” che non consentirebbero più di garantire la piena operatività e la necessaria stabilità amministrativa. L’annuncio è arrivato attraverso una comunicazione formale indirizzata alle istituzioni competenti e resa pubblica nel corso della giornata.

Nella nota, Napoli sottolinea come il contesto politico e amministrativo sia profondamente cambiato rispetto alle condizioni che avevano accompagnato l’avvio del mandato. Un mutamento che, secondo l’ex primo cittadino, renderebbe difficile proseguire con la stessa efficacia l’azione di governo della città, venendo meno presupposti ritenuti essenziali per portare avanti il programma amministrativo. Le dimissioni aprono ora una fase di transizione per il Comune di Salerno. In base alla normativa vigente, si va verso il commissariamento dell’ente in attesa delle prossime consultazioni elettorali, mentre sul piano politico si intensificano le riflessioni e le prese di posizione delle forze di maggioranza e di opposizione.

La scelta di Vincenzo Napoli segna un passaggio rilevante nella vita amministrativa della città, che si trova ad affrontare un momento di incertezza ma anche di possibile ridefinizione degli equilibri politici. Nei prossimi giorni sono attese reazioni ufficiali e indicazioni sui tempi e sulle modalità della gestione commissariale, in vista di un nuovo appuntamento elettorale che ridisegnerà la guida di Salerno.