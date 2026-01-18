Napoli–Sassuolo 1-0: Lobotka decide il primo tempo, Azzurri avanti e concreti

Al Diego Armando Maradona il Napoli sblocca il match nel primo tempo e controlla la partita senza concedere troppo agli emiliani. Prestazione solida ma qualche sbavatura offensiva per gli uomini di Conte

Napoli e Sassuolo si affrontano oggi allo stadio Diego Armando Maradona in una sfida valida per la 21ª giornata di Serie A. Gli azzurri partono con un atteggiamento deciso e trovano subito il vantaggio nel primo tempo, riuscendo poi a gestire il risultato con ordine e maturità.

Il Napoli scende in campo con il 3-4-2-1, affidandosi a Milinković-Savić tra i pali, protetto dal terzetto difensivo formato da Beukema, Rrahmani e Juan Jesus. A centrocampo Conte punta sulla qualità e sull’equilibrio di Lobotka e McTominay, con Di Lorenzo e Spinazzola sulle corsie laterali. Sulla trequarti agiscono Politano ed Elmas a supporto dell’unica punta Højlund. Il Sassuolo risponde con il classico 4-3-3: Muric in porta, linea difensiva composta da Doig, Walukiewicz, Idzes e Muharemović, centrocampo con Matic davanti alla difesa affiancato da Vranckx e Lipani, mentre in attacco Laurienté e Fadera agiscono larghi a sostegno di Pinamonti.

L’avvio di gara è favorevole al Napoli, che al 7’ trova il gol del vantaggio con Lobotka. Il centrocampista slovacco si inserisce centralmente e, approfittando di uno spazio concesso dalla difesa emiliana, conclude con precisione battendo Muric. Il Sassuolo prova a reagire alzando il baricentro e cercando soprattutto Laurienté sulla sinistra, ma la retroguardia azzurra tiene bene e concede poco. Nel primo tempo gli ospiti riescono a rendersi pericolosi solo in un’occasione, neutralizzata senza difficoltà da Milinković-Savić.

Nella ripresa il Napoli abbassa leggermente il ritmo, gestendo il possesso e cercando di colpire in ripartenza. Il Sassuolo aumenta la pressione, ma fatica a trovare varchi centrali e si affida prevalentemente a cross e conclusioni dalla distanza, che non impensieriscono seriamente il portiere azzurro. Gli uomini di Conte controllano il match fino al fischio finale, portando a casa tre punti importanti per la classifica. Una vittoria di misura ma significativa per il Napoli, che ritrova solidità e continuità, mentre il Sassuolo esce sconfitto dopo una prova generosa ma poco concreta negli ultimi metri. Se vuoi, posso adattare il testo allo stile giornalistico di un quotidiano oppure renderlo più breve per il web o i social.