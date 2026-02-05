Napoli, San Giovanni a Teduccio: dopo 44 anni rinasce Supercinema con il nome di SuperNEST

Sorgerà accanto alla Federico II e all’Accademia Apple. Al via un crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso. Fondazione con il Sud ha già donato 100mila euro, per attrezzature e costi tecnici

Dopo 44 anni riapre le porte, a San Giovanni a Teduccio, Napoli Est, lo storico Supercinema. Cambiano il nome: SuperNEST, la programmazione, che unirà al cinema il teatro, la musica, le arti performative, la formazione e la vita di comunità. E cambia, radicalmente, il quartiere che, dopo quasi mezzo secolo, oggi ospita il polo universitario della Federico II e l’Apple Developer Academy. Quello che resta immutato è il desiderio di restituire al territorio uno spazio culturale frizzante, aperto a tante proposte, dove si respiri spirito di gruppo e voglia di ritrovarsi, per trasformare idee in fatti concreti e, perché no, in nuove occasioni di lavoro.

SuperNest è il programma di recupero dell’Ex Supercinema di Corso San Giovanni a Teduccio 376–378, storica sala di quartiere attiva tra gli anni ’50 e ’70 e chiusa definitivamente a seguito dei profondi cambiamenti economici e sociali che hanno investito l’area a partire dagli anni ’80. L’immobile, acquisito dal Comune di Napoli e rimasto a lungo inutilizzato, viene oggi restituito alla città attraverso un intervento che coniuga riqualificazione architettonica, programmazione culturale e lavoro di comunità

Il progetto, promosso da NEST – Napoli Est Teatro- compagnia fondata dagli attori Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo e dal regista Giuseppe Miale di Mauro e fortemente radicata nel quartiere di San Giovanni a Teduccio- prevede la trasformazione dell’ex sala cinematografica in un’infrastruttura culturale modulare dedicata a teatro, cinema d’autore, musica, laboratori e attività di comunità, con spazi flessibili capaci di ospitare più iniziative e di aprirsi anche verso l’esterno.

Per finanziare il nuovo cinema, è in corso una raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation. Una campagna, con un obiettivo iniziale di 200mila euro, che ha annoverato come primo sostenitore Fondazione con il Sud, che ha contribuito con 100mila euro, a supporto delle attrezzature tecniche e dei costi di avvio delle attività, riconoscendo così il valore culturale e sociale del progetto. Il crowdfunding sarà un primo passo per aprire le porte di SuperNEST con un “cantiere aperto” fatto di dotazioni essenziali, accoglienza, attività culturale e con la possibilità di crescere fino a 250.000 euro per potenziare le strutture tecniche, rafforzare l’accessibilità (percorsi senza barriere, servizi adeguati, posti riservati e una programmazione pensata per essere fruibile da tutte e tutti, anche attraverso sottotitoli, LIS, audiodescrizioni) e ampliare le proposte gratuite per scuole e giovani. Per contribuire alla raccolta fondi su Produzioni dal Basso e partecipare alla riapertura dell’Ex Supercinema, c’è tempo fino al 31 Marzo 2026. Cittadini, associazioni, imprese e realtà culturali possono sostenere il progetto con una donazione, collaborando a trasformare un luogo spento da anni in un motore di rigenerazione urbana e comunitaria.

