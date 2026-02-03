Area attrezzata per lo sport nel Campus di Monte Sant’Angelo della Federico II

Lavori cofinanziati dall’Ateneo e dal progetto PROBEN. Installata anche una prima fontanina grazie alla collaborazione con Abc

Napoli, 3 febbraio 2026 – Il Campus di Monte Sant’Angelo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II si arricchisce di uno spazio dedicato allo sport, alla socializzazione e al benessere fisico e mentale. Tra gli edifici 7 e 8, è stata inaugurata un’area all’aperto dove sono state allestite attrezzature sportive a disposizione degli studenti e, grazie alla collaborazione di Abc, Acqua Bene Comune, società partecipata del Comune di Napoli a cui è affidata la gestione del ciclo idrico, è stata installata anche una fontanina, la prima di dieci.

L’iniziativa si colloca nell’ambito del progetto PROBEN, finanziato dal Ministero dell’Università e della ricerca, di cui la Federico II è capofila, attraverso la app StaiChill, che ha l’obiettivo di promuovere il benessere psicofisico degli studenti universitari, aiutarli a gestire il disagio emotivo e psicologico e prevenire le dipendenze. L’Ateneo ha co-finanziato la realizzazione dell’area.

“Queste iniziative costituiscono un elemento fondamentale per migliorare la qualità della vita in Ateneo – ha affermato il rettore della Federico II, Matteo Lorito – che noi vogliamo sia un luogo da vivere, oltre che un luogo in cui studiare. Un luogo accogliente, dotato di servizi, in cui i nostri studenti possano socializzare. Ora abbiamo inaugurato questo spazio che è un punto benessere con attrezzature ginniche e una fontanina di acqua controllata e lo affidiamo agli studenti, sperando che diventi un arricchimento del campus”.

Il progetto PROBEN sviluppa la propria azione attraverso indagini epidemiologiche per analizzare la diffusione e la natura del disagio psicologico, l’attivazione e il potenziamento di servizi di counseling psicologico universitario, lo sviluppo di laboratori territoriali di apprendimento collaborativo, la definizione e diffusione di buone pratiche per la prevenzione del disagio e l’inclusione sociale, la promozione di una cultura della salute mentale centrata sulla partecipazione attiva degli studenti.

“Questo è uno dei quattro punti StaiChill che abbiamo realizzato all’interno della Federico II con PROBEN – ha spiegato Rita Mastrullo, coordinatrice del progetto – ed è un’idea nata ascoltando le esigenze degli studenti durante le attività laboratoriali: il bisogno di stare insieme, di trovare anche luoghi in cui sentirsi accolti, inclusi e capiti, e in cui poter condividere le proprie difficoltà. Abbiamo realizzato questi punti benessere proprio per favorire la socializzazione e il senso di appartenenza. Questi spazi funzioneranno se gli studenti li sentiranno propri e li useranno”. Prossimamente nell’area sarà collocato anche un tavolo da ping pong. A breve, tra le attività in programma, partirà il laboratorio di scacchi e il laboratorio di bridge e oggi è stato annunciato anche l’avvio di un corso di rugby, teoria, allenamenti e partite.

PROBEN In Campania vede insieme tutti gli Atenei e le AFAM, Accademia di Belle Arti di Napoli e Conservatorio di Napoli San Pietro a Majella. La realizzazione dell’area attrezzata rappresenta solo una prima tappa di un percorso più ampio, nato dal confronto con studentesse e studenti della Scuola Politecnica, rispetto alle loro necessità.

“Monte Sant’Angelo è un Campus sempre più sostenibile – ha sottolineato il presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Andrea Prota -. È in programma una serie di iniziative, siamo solo all’inizio. Sappiamo che è ancora poco rispetto al numero di studenti che vive questo luogo, ma si tratta di un primo modello che potremo esportare anche in altre zone di Monte Sant’Angelo e in altre sedi dell’Ateneo”.

L’installazione della fontanina, denominata ‘FontaUnina’, rientra invece nell’ambito del progetto UninAquam, realizzato dalla Federico II con Abc. In tempi brevi è prevista anche la realizzazione un’area ristoro.