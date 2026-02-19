MedTec a Benevento: 77 giovani futuri medici inaugurano il semestre del primo corso di laurea in Medicina e Chirurgia

In un campus moderno il semestre del primo corso di laurea in Medicina e Chirurgia nato dalla collaborazione UniSannio – Federico II

Benevento, 18 febbraio 2026 – 77 giovani futuri medici, un campus moderno nel cuore di Benevento e una collaborazione istituzionale che sta già cambiando il volto della formazione universitaria nel Sud Italia. Si è aperto il secondo semestre del corso di laurea in Medicina e Chirurgia a indirizzo tecnologico – MedTec, la replica sannita del percorso dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ospitata nelle aule rinnovate del Polo didattico di via delle Puglie dell’Università degli Studi del Sannio.

MedTec è un corso innovativo, che combina la preparazione clinica tradizionale con competenze tecnologiche all’avanguardia. I medici che formerà saranno capaci di dialogare con ingegneri, informatici, data scientist, e di partecipare attivamente allo sviluppo delle tecnologie sanitarie del futuro. Gli studenti, che hanno superato il semestre filtro, studieranno in un campus moderno e accogliente, a ridosso del centro storico, appena inaugurato, a pochi passi da mensa, biblioteca, aule studio, impianti sportivi e tutti i principali servizi universitari, in un ambiente pensato per rendere la vita accademica completa e stimolante.

L’evento di benvenuto ha dato voce all’entusiasmo condiviso della città, degli studenti e dei due atenei coinvolti. La rettrice dell’Università del Sannio, Maria Moreno, ha tracciato le coordinate strategiche del progetto: “L’avvio del percorso MedTec all’Università degli Studi del Sannio, in stretta collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, rappresenta un passaggio strategico per la formazione medica e tecnologica nel territorio sannita. La sinergia con la Federico II garantisce qualità scientifica, integrazione delle competenze e una progettazione didattica condivisa, elementi indispensabili per costruire un’offerta solida e competitiva. Questa iniziativa offre nuove opportunità a studentesse e studenti e rafforza il legame tra università e territorio a Benevento, contribuendo allo sviluppo culturale, sanitario ed economico dell’area. Continueremo a lavorare con partner istituzionali e con la Regione Campania per consolidare il progetto e costruire un percorso stabile e di lungo periodo capace di trattenere talenti e generare innovazione nel Sannio”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il rettore della Federico II, Matteo Lorito, che ha voluto rivolgere un messaggio diretto ai nuovi studenti. All’incontro hanno preso parte anche Giovanni Esposito, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia della Federico II, il coordinatore del corso Raffaele Izzo, e i rappresentanti studenteschi dell’Associazione Medicina Tecnologica, Ciro Brescia e Manuel Pio Gubitosa, voci giovani di un progetto che guarda, con determinazione, al futuro della medicina del Sud.