Trapianto choc al Monaldi, l’inchiesta si allarga: “Il cuore era ghiacciato”

L’audit interno: “Quando l’organo è arrivato era un blocco di ghiaccio”. A Nola fiaccolata sotto la pioggia per il piccolo trapiantato

Napoli, 19 febbraio 2026 – Si allarga l’inchiesta sul caso del bimbo sottoposto a trapianto cardiaco all’Ospedale Monaldi di Napoli. Dopo le prime iscrizioni nel registro degli indagati, la Procura sarebbe pronta a notificare nuovi avvisi di garanzia nell’ambito dell’indagine sulle modalità di conservazione e trasporto dell’organo destinato al piccolo paziente.

Determinanti potrebbero essere gli esiti dell’audit interno disposto dalla direzione sanitaria del Monaldi. Secondo quanto emerso, nel verbale si legge che “quando il cuore è arrivato era un blocco di ghiaccio”, una circostanza che, se confermata dagli accertamenti tecnici, potrebbe incidere in maniera rilevante sulla ricostruzione dei fatti e sulle eventuali responsabilità. L’attenzione degli inquirenti si concentra sulla catena di custodia dell’organo, sulle procedure di crioconservazione e sui tempi di trasferimento tra il centro di prelievo e la sala operatoria.

La vicenda ha scosso profondamente la comunità. A Nola, città di origine del bambino, centinaia di persone hanno partecipato a una fiaccolata di preghiera nel Duomo, sfidando la pioggia. Un momento di raccoglimento e solidarietà per il piccolo e per la sua famiglia, che in queste ore continua a vivere con apprensione l’evolversi delle indagini e delle condizioni cliniche del figlio.

Sul piano giudiziario si attendono ora le consulenze tecniche irripetibili e le relazioni degli esperti nominati dalla Procura, che dovranno stabilire se vi siano stati errori o anomalie nella gestione dell’organo e se tali eventuali criticità abbiano influito sull’esito dell’intervento. Nel frattempo, l’azienda ospedaliera ribadisce la massima collaborazione con gli inquirenti e la volontà di fare piena luce su quanto accaduto.