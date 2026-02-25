Fondi Ue per la scuola, chiesti arresti per docenti e ricercatori

Indagine della Procura su presunte irregolarità nella gestione dei finanziamenti europei destinati a progetti didattici e di ricerca

Napoli, 24 febbraio 2026 – Nuova inchiesta sui finanziamenti europei destinati al mondo dell’istruzione. La Procura ha chiesto misure cautelari nei confronti di docenti e ricercatori accusati, a vario titolo, di aver gestito in modo illecito fondi Ue stanziati per progetti scolastici e universitari. Al centro dell’indagine vi sarebbe una presunta “cresta” sui contributi comunitari, con somme che sarebbero state distratte rispetto alle finalità originarie.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i finanziamenti europei – destinati a innovazione didattica, formazione e ricerca – sarebbero stati in parte utilizzati per spese non coerenti con i progetti approvati o gonfiati attraverso rendicontazioni ritenute irregolari. Tra le ipotesi di reato figurano truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falso ideologico e indebita percezione di fondi pubblici.

Le indagini, condotte anche attraverso l’analisi della documentazione contabile e delle relazioni progettuali, avrebbero evidenziato discrepanze tra le attività dichiarate e quelle effettivamente svolte. In alcuni casi, secondo l’accusa, sarebbero state presentate fatture per servizi mai realizzati o compensi non giustificati. La richiesta di arresto, ora al vaglio del giudice per le indagini preliminari, rappresenta un passaggio delicato dell’inchiesta. Le difese, dal canto loro, respingono ogni addebito e si dichiarano pronte a dimostrare la correttezza delle procedure adottate nella gestione dei fondi.

L’eventuale coinvolgimento di personale del comparto scolastico e universitario riaccende il dibattito sulla trasparenza nell’utilizzo delle risorse europee, soprattutto in un settore strategico come quello dell’istruzione, che negli ultimi anni ha beneficiato di ingenti stanziamenti per la modernizzazione delle strutture e dei programmi formativi.