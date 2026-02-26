Mattarella a Napoli inaugura l’anno della Scuola Superiore della Magistratura

Il Capo dello Stato alla sede di Castel Capuano: “Autonomia e responsabilità pilastri della funzione giudiziaria”

Napoli, 25 febbraio 2026 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto a Napoli per l’inaugurazione dell’anno accademico della Scuola Superiore della Magistratura, ribadendo il valore costituzionale dell’indipendenza della magistratura e il ruolo centrale della formazione continua dei giudici.

La cerimonia si è svolta nella storica cornice di Castel Capuano, sede partenopea dell’istituzione, alla presenza di magistrati, rappresentanti delle istituzioni e autorità locali. Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha sottolineato come la qualità della giurisdizione passi attraverso competenza, equilibrio e aggiornamento costante, richiamando i principi di autonomia e responsabilità che fondano l’ordine giudiziario.

L’inaugurazione dell’anno accademico rappresenta un momento simbolico per la magistratura italiana, chiamata a confrontarsi con le sfide delle riforme in corso e con l’esigenza di rafforzare la fiducia dei cittadini nella giustizia.