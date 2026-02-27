Bimbo trapiantato, espianto del cuore anticipato di quattro minuti: nuove ombre sul caso

Dalle testimonianze emergono tensioni durante una riunione con il cardiochirurgo: sotto la lente le procedure e la tempistica dell’intervento

Napoli, 26 febbraio 2026 – Nuovi elementi si aggiungono al caso del bimbo sottoposto a trapianto di cuore a Napoli. Secondo quanto emerso dalle testimonianze raccolte nell’ambito degli accertamenti in corso, l’espianto dell’organo sarebbe stato anticipato di quattro minuti rispetto alla tempistica prevista dai protocolli. Un dettaglio che, se confermato, potrebbe avere un peso rilevante nella ricostruzione dei fatti.

Le verifiche si concentrano in particolare sulle procedure seguite nella fase immediatamente precedente al prelievo e sul rispetto dei criteri clinici stabiliti per l’accertamento del decesso. Gli investigatori stanno analizzando documentazione sanitaria, registrazioni e dichiarazioni dei presenti per chiarire se vi siano state irregolarità o scelte operative non conformi alle linee guida. Dalle testimonianze emergerebbe inoltre un clima di forte tensione durante una riunione tra il personale sanitario e il cardiochirurgo coinvolto nell’intervento. Un confronto definito acceso, nel quale sarebbero stati sollevati dubbi sulla gestione dei tempi e sulla comunicazione interna tra i diversi reparti.

Al centro dell’inchiesta resta la necessità di accertare con precisione la sequenza cronologica degli eventi e le responsabilità individuali, in un caso che ha suscitato profonda emozione nell’opinione pubblica. Gli inquirenti puntano a chiarire se l’anticipo dell’espianto sia stato frutto di un errore, di una valutazione clinica discrezionale o di una violazione delle procedure previste. Nel frattempo, la famiglia del piccolo continua a chiedere verità e trasparenza, mentre l’attenzione resta alta sull’operato dell’équipe medica e sull’organizzazione complessiva della filiera trapiantologica coinvolta.