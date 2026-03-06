Napoli, al Maradona arriva il Torino: Conte recupera Gilmour e studia le mosse per la sfida di campionato

Gli azzurri lavorano a Castel Volturno in vista del prossimo turno di Serie A: possibile rientro per alcuni giocatori, con novità anche dalla panchina. Le probabili formazioni della gara

5 marzo 2026 – Il Napoli continua la preparazione in vista della prossima sfida di campionato contro il Torino, in programma allo stadio Diego Armando Maradona. La squadra azzurra, guidata da Antonio Conte, sta lavorando al centro tecnico di Castel Volturno per arrivare al match nelle migliori condizioni fisiche e tattiche. L’allenatore partenopeo sta valutando diverse soluzioni di formazione, anche alla luce di alcuni possibili rientri. Tra le notizie positive c’è il recupero del centrocampista scozzese Billy Gilmour, che dovrebbe tornare a disposizione dopo i problemi fisici delle ultime settimane. Altri giocatori stanno migliorando la condizione e potrebbero almeno essere convocati, offrendo a Conte maggiori alternative soprattutto a partita in corso.

La gara contro il Torino FC si preannuncia comunque impegnativa. La formazione granata è nota per la sua organizzazione difensiva e per l’intensità del gioco, caratteristiche che spesso mettono in difficoltà gli avversari. Per questo motivo lo staff tecnico azzurro sta lavorando soprattutto sulla rapidità delle transizioni e sulla gestione del possesso palla, elementi considerati chiave per scardinare la retroguardia piemontese. Davanti al pubblico del Stadio Diego Armando Maradona, il Napoli cercherà di conquistare punti preziosi nella corsa ai vertici della Serie A. L’obiettivo è dare continuità ai risultati e mantenere alta la pressione sulle dirette concorrenti in classifica.

Sul piano delle scelte tattiche, Conte potrebbe confermare l’assetto visto nelle ultime uscite, con un centrocampo dinamico e un attacco capace di alternare profondità e palleggio. Molto dipenderà anche dalle condizioni degli ultimi rientranti e dalle indicazioni che arriveranno dalla rifinitura.

Probabili formazioni

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Anguissa, Lobotka, Gilmour, Olivera; Kvaratskhelia, Osimhen.

Allenatore: Antonio Conte.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata.

Allenatore: Ivan Juric.

Il fischio d’inizio è atteso domenica 8 marzo in un Maradona che si preannuncia ancora una volta gremito, con i tifosi pronti a sostenere gli azzurri in una sfida che potrebbe rivelarsi importante per il prosieguo della stagione.