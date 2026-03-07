Il Napoli supera il Torino al Maradona e torna a correre: tre punti pesanti per gli azzurri

Nell’anticipo della 28ª giornata di Serie A la squadra di Antonio Conte batte il Torino davanti al pubblico di casa e rafforza la propria posizione nelle zone alte della classifica. SSC Napoli – Torino FC

SSC Napoli (3-4-2-1)

Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Højlund.

Allenatore: Antonio Conte.

Torino FC (3-5-2)

Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Vlasic, Prati, Gineitis, Obrador; Zapata, Simeone.

Allenatore: Roberto D’Aversa.

Napoli, 6 marzo 2026 – Vittoria importante per il SSC Napoli che allo Stadio Diego Armando Maradona supera 2-1 il Torino FC in una gara combattuta ma ben gestita dalla squadra azzurra. Gli uomini guidati da Antonio Conte conquistano tre punti preziosi davanti al pubblico di casa, imponendo il proprio ritmo soprattutto nella prima parte di gara. Il Napoli parte forte e trova il vantaggio già nei minuti iniziali grazie a Alisson Santos, bravo a finalizzare un’azione offensiva che sorprende la difesa granata. Il gol indirizza subito la partita, con gli azzurri che mantengono il controllo del gioco e creano altre occasioni pericolose.

Nella ripresa la squadra partenopea riesce ad allungare ulteriormente con la rete di Eljif Elmas, che conclude con precisione una manovra corale portando il risultato sul 2-0. Il Torino prova a reagire e nel finale accorcia le distanze con Cesare Casadei, che riapre momentaneamente la partita sugli sviluppi di un’azione offensiva. Gli ultimi minuti sono di pressione per i granata, ma il Napoli difende con ordine e riesce a portare a casa la vittoria. Al triplice fischio gli azzurri festeggiano un successo importante che permette di proseguire la corsa nelle zone alte della classifica.