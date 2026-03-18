A piazza Garibaldi tre giorni dedicati a conversazioni e storie sulle donne

Per i diritti delle donne: storie e conversazioni a Piazza Garibaldi. Gli eventi del 19, 20 e 21 marzo nell’ambito di Marzo Donna 2026

Napoli, 17 marzo 2026 – Partono da libri per riflettere sulle sfide di un mondo in rapido cambiamento, guardare alla condizione dei minori attraverso la lente del lavoro sociale e raccontare storie di donne che stanno contribuendo a decostruire stereotipi e pregiudizi della cultura patriarcale, gli eventi previsti da Una bella piazza per i diritti delle donne nelle giornate di giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 marzo.

Appuntamento nei pressi della Portineria di Piazza Garibaldi a Napoli (al civico 152) per la manifestazione promossa dalla Fondazione Una Nessuna Centomila insieme alla cooperativa sociale EVA, inserita nella programmazione di Marzo Donna 2026 del Comune di Napoli e realizzata in collaborazione con CCO Crisi Come Opportunità, COMICON e Coreapoli, il consorzio Unicocampania, Prime Minister – Scuola di politica per giovani donne, A Voce Alta, e con la cooperativa sociale Dedalus, capofila del progetto di rigenerazione urbana Bella Piazza, percorso di co-gestione pubblico-privato degli spazi pubblici di piazza Garibaldi sostenuto da Fondazione Con il Sud insieme a una rete di enti e fondazioni.

– Giovedì 19 marzo | ore 17 | Antropocene digitale. Conversazione con il prof. Adam Arvidsson, sociologo, Università degli Studi di Napoli Federico II, intervistato dalla giornalista Cristiana Scoppa, a partire dal libro dallo stesso titolo pubblicato insieme a Vincenzo Luise per i tipi della UTET. Di fronte ai cambiamenti climatici, al rischio che l’intelligenza artificiale distrugga migliaia di posti di lavoro, all’impatto di guerre sempre più tecnologiche, cosa fare per provare a impedire una catastrofe provocata dall’uomo? Dove trovare modelli di resistenza e come costruire proposte alternative? Al termine Figlie d’ ’a tempesta, performance di danza della scuola Giselle Movement FLC su coreografie di Luciana Trulio ispirata al celebre brano de La Niña.

– Venerdì 20 marzo | ore 17 | Sostenere i genitori per prevenire il maltrattamento all’infanzia, una conversazione tra Marianna Giordano, assistente sociale, presidente del CISMAI, il Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia, esperta in percorsi integrati di prevenzione e contrasto del maltrattamento all’infanzia, e Carmen Festa, psicologa e psicoterapeuta, responsabile della supervisione dei percorsi e del sostegno ai/lle minori della cooperativa EVA. Lo spunto dell’incontro è la pubblicazione dei risultati della III Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia, curata da Marianna Giordano insieme a Olga Del Guercio (Franco Angeli), da cui emerge come nell’87 per cento dei casi l’autore dei maltrattamenti e delle violenze è un membro della famiglia.

– Sabato 21 marzo | ore 11-13 | Living Library – Biblioteca Vivente “Donne che fanno storia, oggi”: uno spazio di incontro e confronto in cui le storie prendono voce attraverso una Biblioteca Vivente animata dalle ragazze di Prime Minister – Scuola di politica per giovani donne. La performance partecipativa è a cura di Angela Laurenza, presidente e direttrice esecutiva della scuola.

In diversi punti di Piazza Garibaldi saranno allestite delle postazioni appositamente contrassegnate dove i/le passanti saranno invitati/e a sostare per ascoltare una storia raccontata dalla viva voce di una donna, “libro” di questa biblioteca estemporanea, e condividere a loro volta esperienze e storie.

Oltre alla stessa Angela Laurenza, a farsi libro vivente saranno Clementina Sasso, ricercatrice astrofisica dell’INAF-Osservatorio di Capodimonte, Anna Monginbello, professoressa associata di Inglese dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Emiliana Mellone, attivista ambientale, tra le fondatrici dell’associazione Cleanap, Lella Palladino, sociologa, fondatrice della cooperativa sociale EVA e vice presidente della Fondazione Una Nessuna Centomila, Maria Pia Napolitano, EU project manager, Valeria Alinei, CEO e fondatrice di Lumos comunicazione e responsabile della comunicazione di Napoli Women. Un modo originale per sensibilizzare sui diritti delle donne a tutto tondo.

La partecipazione a tutti gli eventi, e dunque anche alla Living Library, è gratuita. Per motivi organizzativi è preferibile prenotare su Eventbrite al link