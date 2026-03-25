Epatite A, allarme a Napoli: 60 ricoverati al Cotugno, 89 casi solo a marzo

L’infettivologa avverte: “Picco significativo dei contagi, attenzione ai cibi a rischio in vista di Pasqua”

Napoli, 25 marzo 2026 – Cresce la preoccupazione a Ospedale Cotugno, dove sono attualmente 60 i pazienti ricoverati per epatite A, a fronte di un totale di 89 casi registrati nel solo mese di marzo. Numeri che evidenziano un’impennata dei contagi e che stanno mettendo sotto pressione la struttura sanitaria partenopea, da sempre punto di riferimento per le malattie infettive.

Secondo gli specialisti, si tratta di un vero e proprio picco epidemiologico, con una diffusione che potrebbe essere legata soprattutto al consumo di alimenti contaminati. A lanciare l’allarme è un’infettivologa dell’ospedale, che invita alla massima prudenza soprattutto in vista delle festività pasquali, periodo tradizionalmente caratterizzato da pranzi abbondanti e consumo di prodotti tipici.

Particolare attenzione va riservata a frutti di mare crudi, verdure non adeguatamente lavate e acqua non controllata, principali veicoli del virus. Gli esperti raccomandano inoltre una scrupolosa igiene delle mani e la corretta conservazione degli alimenti, sottolineando come la prevenzione resti l’arma più efficace per contenere la diffusione dell’infezione.

Le autorità sanitarie monitorano costantemente la situazione, mentre non si escludono ulteriori misure di sensibilizzazione per informare la popolazione sui comportamenti da adottare in queste settimane cruciali.