Il Napoli batte il Milan: Politano decisivo, azzurri al secondo posto

Gli azzurri superano i rossoneri al termine di una sfida intensa: decisivi i gol nella ripresa, tra ritmo alto e giocate di qualità

6 aprile 2026 – Il Napoli supera il Milan per 1-0 al “Maradona” al termine di una sfida molto equilibrata e decisa solo nel finale. Una partita a lungo bloccata, giocata più sul piano tattico che spettacolare, in cui gli episodi hanno fatto la differenza. Nel primo tempo le due squadre si studiano, concedendo pochissimo: ritmi contenuti, grande attenzione difensiva e poche occasioni da gol, con il Napoli leggermente più propositivo ma senza riuscire a sfondare. Anche nella ripresa l’equilibrio regge fino agli ultimi minuti, quando a spezzarlo è Matteo Politano, che al 79’ trova il guizzo decisivo dopo essere entrato dalla panchina, firmando il gol che vale l’1-0 finale. Il Milan prova a reagire nel finale aumentando la pressione offensiva, ma la difesa azzurra regge senza concedere vere occasioni limpide, permettendo alla squadra di casa di portare a casa tre punti pesantissimi.

Sul piano delle formazioni, il Napoli di Antonio Conte si è schierato con Milinkovic-Savic in porta, difesa a tre composta da Juan Jesus, Buongiorno e Olivera, esterni Gutierrez e Spinazzola, con Lobotka e Anguissa in mezzo al campo; sulla trequarti De Bruyne e McTominay alle spalle dell’unica punta Giovane. Il Milan guidato da Massimiliano Allegri ha risposto con Maignan tra i pali, linea difensiva formata da Tomori, De Winter e Pavlovic, centrocampo folto con Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot e Bartesaghi, mentre in attacco la coppia Nkunku–Füllkrug ha cercato senza successo il varco giusto.

La gara è stata diretta dall’arbitro Daniele Doveri, autore di una gestione solida di un match corretto ma intenso. Con questa vittoria il Napoli consolida la propria posizione nelle zone alte della Serie A, ottenendo un successo fondamentale nello scontro diretto contro i rossoneri e confermando il proprio momento positivo.