Calcio Napoli: Neres scalda i motori, il mercato accende i sogni

A Castel Volturno riprende la corsa verso il finale di stagione, mentre i rumors su Trossard e De Bruyne proiettano il club in una dimensione stellare

Napoli, 21 aprile 2026 – Il quartier generale di Castel Volturno torna a essere l’ombelico del mondo azzurro. In un clima di grande concentrazione, la notizia che più scalda l’ambiente è il ritorno in campo di David Neres. Dopo lo stop forzato che lo aveva tenuto ai box, l’esterno brasiliano ha ripreso oggi a calcare l’erba del centro sportivo. Sebbene si tratti ancora di un lavoro personalizzato, il suo rientro è il segnale che lo staff medico aspettava per riconsegnare all’allenatore una freccia fondamentale in vista della volata finale di campionato. Ma se il presente si chiama campo, il futuro parla la lingua dei campioni. Le indiscrezioni di mercato si fanno ogni ora più insistenti, delineando una strategia societaria pronta a scuotere gli equilibri della Serie A. Al centro dei desideri azzurri ci sarebbero due profili di caratura internazionale: Leandro Trossard e, soprattutto, Kevin De Bruyne.

L’idea di portare all’ombra del Vesuvio la classe cristallina del belga del Manchester City non è più solo una suggestione da bar, ma un’ipotesi che alimenta le speranze dei tifosi. L’innesto di giocatori di tale esperienza e qualità tecnica confermerebbe la volontà del Napoli di stabilizzarsi definitivamente nell’élite del calcio europeo. Tra il recupero degli infortunati e le grandi manovre dietro le quinte, il Napoli si prepara a vivere mesi intensi. La sfida è doppia: chiudere in bellezza la stagione attuale e gettare le basi per un organico che, con nomi come quelli accostati in queste ore, non avrebbe più confini.