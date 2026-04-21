Papa Leone a Napoli per il primo anniversario di pontificato

Visita prevista per l’8 maggio 2026. Mattinata a Pompei per la supplica alla Madonna, poi l’arrivo in città: incontro con il clero, abbraccio con i giovani in piazza del Plebiscito e messaggio di pace

Napoli, 20 aprile 2026 – Saranno circa 30mila i fedeli attesi in piazza del Plebiscito per accogliere papa Leone l’8 maggio, giornata simbolica che coincide con il primo anniversario della sua elezione al soglio pontificio. Una visita dal forte valore spirituale e sociale, che porterà il Pontefice prima a Pompei e poi nel cuore del capoluogo partenopeo.

La mattinata sarà dedicata proprio alla città mariana, dove il Papa reciterà la tradizionale supplica alla Madonna, in una data particolarmente significativa per il suo pontificato. Nel pomeriggio, dopo il pranzo, il trasferimento in elicottero verso Napoli con arrivo alla rotonda Diaz, da cui raggiungerà il Duomo per un incontro riservato con sacerdoti, religiose e diaconi. Ad accoglierlo sul sagrato anche un gruppo di bambini in festa. Il momento centrale della visita sarà però l’appuntamento in piazza del Plebiscito, dove il Papa incontrerà i fedeli e in particolare mille giovani in rappresentanza delle parrocchie della diocesi. Previsti momenti di testimonianza, animati dalle voci guida di Chiara del Gaudio e Andrea Sarubbi, seguiti dall’esibizione del coro diretto dal maestro Carlo Morelli insieme ai ragazzi della Pastorale giovanile.

A concludere l’evento sarà il discorso del Pontefice e l’atto di affidamento alla Vergine Maria davanti alla venerata immagine dell’Immacolata, portata in piazza in occasione del secondo centenario dell’incoronazione. Infine, la benedizione apostolica e il rientro a Roma. “Il Papa viene come pellegrino tra le nostre contraddizioni, tra la bellezza e le ferite della città”, ha sottolineato il cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, evidenziando il valore di una visita che richiama all’impegno verso i più fragili, soprattutto giovani e ultimi.

Soddisfazione anche dalle istituzioni. Il sindaco Gaetano Manfredi ha parlato di “un grandissimo privilegio per Napoli”, sottolineando come la presenza del Papa rappresenti un messaggio forte in un tempo segnato da conflitti e disuguaglianze. Sulla stessa linea il presidente della Regione Campania Roberto Fico, che ha assicurato il massimo impegno organizzativo per garantire il successo dell’evento. Napoli si prepara così ad accogliere il Pontefice come “pellegrino di pace”, in una giornata che unirà fede, partecipazione e un forte richiamo ai valori di giustizia e solidarietà.