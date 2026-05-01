Innovazione. L’universita’ Federico II di Napoli presenta #benesseredigitale per un uso consapevole del digitale tra gli studenti

Martedì 5 maggio 2026 – ore 12:00- Aula Magna Storica, Università degli Studi di Napoli Federico II (Corso Umberto I, 40)

Napoli, 30 aprile 2026. – Martedì 5 maggio, alle ore 12:00, presso l’Aula Magna Storica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (Corso Umberto I, 40), sarà presentato #benesseredigitale UniNA, il progetto che promuove un uso consapevole degli strumenti digitali tra gli studenti.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati LockBox, l’app progettata per migliorare concentrazione e qualità dello studio attraverso la disconnessione consapevole, e l’Open Badge “Benessere Digitale”, la certificazione digitale rilasciata tramite la piattaforma Bestr, che riconosce e valorizza competenze trasversali sempre più richieste anche nel mondo del lavoro.

Nel corso dell’evento interverranno, oltre al Rettore Matteo Lorito e alla Prorettrice Angela Zampella, Simone D’Amico e Giulia Violati, co-founder dell’app Lock Box, che presenteranno nel dettaglio la visione e le funzionalità della piattaforma, e Rocco Capasso, Presidente Consiglio Studenti.

La presentazione sarà moderata dalla giornalista Anna Trieste e si concluderà con l’intervento di Daniele Ciniglio, dedicato al tema del “digital detox”.