Trofeo Italo Kuhne, lo vincono gli sciatori dello sc Posillipo

Lo sci club Posillipo vince il Trofeo Italo Kühne 2026. Il Challenge perpetuo, intitolato al giornalista sportivo e sciatore, è stato assegnato alla migliore squadra del circuito MasterMind per over 35. Torna nella bacheca di uni sci club campano dopo 5 anni

Napoli, 9 maggio 2026 – È stato consegnato oggi, durante un evento speciale con premiazione che si è tenuto a Sperlonga (LT), il trofeo Italo Kühne, intitolato al giornalista sportivo della Rai e appassionato sciatore scomparso nel 2001 e ormai giunto alla 25^ edizione.

Il challenge perpetuo assegnato ogni anno al miglior club del circuito sciistico MasterMind riservato agli over 35, è stato vinto quest’anno dallo sci club Posillipo e ritorna nella bacheca di un sodalizio campano dopo 5 anni di assenza. La squadra dello sci club napoletano lo ha conquistato grazie ai punteggi accumulati da tutti gli atleti del Posillipo (16.822 punti) nel corso delle 12 gare del circuito che si sono svolte a Roccaraso nella scorsa stagione invernale da gennaio a marzo. Pochissimo lo scarto sul sodalizio romano “Czero6” (16.657 punti), detentore del trofeo dal 2021 quando lo ereditò dal SAI Napoli che lo aveva conquistato nel 2020.

La sede della premiazione è stata scelta a metà strada tra Napoli e Roma, a Sperlonga, non solo per scambiarsi il trofeo, ma anche per brindare alla prossima stagione e continuare a rinnovare e testimoniare la passione e l’amore per lo sci che Italo Kuhne ha insegnato a molti atleti che partecipano al circuito, che sono oltre 150 provenienti da tutta l’Italia e che hanno un’età dai 35 a gli 86 anni (il più anziano dei partecipanti è del 1940).

Sono stati i figli del giornalista Diana e Fabrizio Kühne a premiare gli atleti dello sci club Posillipo, sodalizio di cui fanno parte da quest’anno i cinque soci che hanno ereditato l’organizzazione del circuito MasterMind. Un ringraziamento degli eredi del giornalista è andato ai vincitori, ma anche agli ideatori del circuito, amici di Italo e compagni di sci nelle gare del secolo scorso: Giuseppe Fiordiliso, Andrea Ballabio, Valerio Romano, Cesare Veneziani e Francesco Acquaviva e ai nuovi organizzatori del MasterMind 2.0, Matteo Bruni, Bruno Chirico, Sergio Mazza e Riccardo Sangez.