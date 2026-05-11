Il Napoli vede l’Europa che conta: al Maradona arriva il Bologna per il pass Champions

Conte punta al bersaglio grosso: quote a favore e stadio pieno per blindare il secondo posto contro i rossoblù di Italiano

Il traguardo è a un passo e l’atmosfera a Napoli è quella delle grandi occasioni. Domani sera, nel posticipo della 36ª giornata di Serie A, gli azzurri ospitano il Bologna con un unico obiettivo: mettere il sigillo definitivo sulla qualificazione alla prossima Champions League. La classifica parla chiaro: con 70 punti e il secondo posto in solitaria, la squadra di Antonio Conte ha il destino nelle proprie mani e i pronostici della vigilia riflettono questa superiorità.

I bookmaker, infatti, “sorridono” apertamente al tecnico leccese: la vittoria interna del Napoli è quotata mediamente intorno all’1.55, segno di una fiducia consolidata in una squadra che ha reso il “Maradona” un fortino quasi inespugnabile. Di contro, il successo degli uomini di Italiano appare come un’impresa difficile, con quote che oscillano tra 6.00 e 6.50, mentre il pareggio si attesta sui 4.20.

Conte sembra intenzionato a confermare il suo solido 3-4-2-1. Tra i pali agirà Milinkovic-Savic, protetto da una linea difensiva guidata da Rrahmani e Buongiorno, con il rientrante Di Lorenzo a completare il terzetto. A centrocampo, la cerniera centrale sarà composta dall’imprescindibile Lobotka e da un McTominay in forma smagliante (già 9 reti in stagione), con Politano e Gutiérrez a spingere sulle corsie esterne. Sulla trequarti, la fantasia di Kevin De Bruyne e Alisson Santos sosterrà l’unica punta Hojlund, chiamato a scardinare la difesa emiliana in attesa di capire se Lukaku potrà trovare spazio a gara in corso.

Il Bologna di Vincenzo Italiano, attualmente decimo e reduce da un periodo di appannamento offensivo, risponderà con un dinamico 4-3-3. Senza gli infortunati Cambiaghi e Casale, i rossoblù si affideranno all’estro di Bernardeschi e alla fisicità di Castro in avanti, supportati da Rowe. In cabina di regia ci sarà l’ex atalantino Freuler, affiancato da Sohm e Moro, mentre in porta Ravaglia sembra favorito su Skorupski.

Probabile Formazione Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutiérrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund.

Probabile Formazione Bologna (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Helland, Lucumì, Miranda; Sohm, Freuler, Moro; Bernardeschi, Castro, Rowe.

Il Napoli viene da prestazioni solide in casa (meno di un gol subito di media al Maradona), mentre il Bologna non è riuscito a segnare nelle ultime tre sfide contro big del calibro di Roma e Juventus. L’uomo chiave: Scott McTominay. I suoi inserimenti potrebbero essere il fattore determinante per scardinare il sistema difensivo di Italiano.