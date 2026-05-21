Innovation Village 2026, a Napoli torna la fiera-evento dedicata all’innovazione

Il 28 e 29 maggio l’undicesima edizione a Villa Doria d’Angri. Focus su aerospazio, monitoraggio del territorio, biodiversità, sicurezza, opportunità per startup e innovatori, networking e l’Innovation Village Award

Napoli, 20 maggio 2026 – Torna Innovation Village, la fiera-evento dedicata all’innovazione e al trasferimento tecnologico, in programma giovedì 28 e venerdì 29 maggio 2026 a Napoli, presso Villa Doria d’Angri, sede dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, partner dell’iniziativa. Giunta all’undicesima edizione, la manifestazione è prodotta da Knowledge for Business, organizzata in collaborazione con ENEA – Consorzio BridgEconomies dell’Enterprise Europe Network e TecUp, e powered by Optima. Una piattaforma di incontro tra imprese, startup, università, centri di ricerca, pubblica amministrazione e investitori, con l’obiettivo di favorire lo scambio di fabbisogni, competenze e soluzioni tecnologiche.

Il programma prevede due giornate di conferenze, workshop, tavoli di lavoro, incontri B2B e R2B, attività di networking e un’area espositiva con istituzioni, aziende, università, startup e spin off.

L’apertura, il 28 maggio dalle 9 alle 11 nella Cappella, sarà dedicata al tema “80 anni dal voto alle donne. Altri 130 per la parità di genere? Dal voto alla parità: il futuro si costruisce oggi”. L’evento inaugurale, organizzato in collaborazione con STEAMiamoci, sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli e della RAI, proporrà una riflessione sul contributo delle donne alla vita democratica, economica, scientifica e sociale del Paese.

Tra gli appuntamenti principali della prima giornata c’è “Aerospace Innovation Forum: Tecnologie e Modelli per il Futuro”, in programma il 28 maggio dalle 11 alle 13.30 in Sala Convegni, in collaborazione con il Distretto Aerospaziale della Campania. Il confronto sarà dedicato a innovazione tecnologica, New Space Economy con casi applicativi e modelli di business nei settori spazio e difesa.

Il 28 maggio, dalle 11 alle 12.30 in Cappella, il convegno “Tecnologie innovative per il monitoraggio ambientale e la gestione dei rischi: coste, sismi e tutela del patrimonio”, a cura di Meditech, approfondirà l’utilizzo di sensori avanzati, sistemi di monitoraggio remoto, droni e piattaforme di analisi dei dati.