Notte dei Musei: visite guidate, concerti e laboratori nei tre siti dei Musei nazionali del Vomero

Sabato 23 maggio: musica con Marco Zurzolo a Castel Sant’Elmo e Raffaello Converso alla Certosa di San Martino. Laboratori di ceramica al museo Duca di Martina in Villa Floridiana

Napoli, 21 maggio 2026 – In occasione della Notte Europea dei Musei in programma sabato 23 maggio, promossa dal Ministero della Cultura, i Musei nazionali del Vomero saranno aperti straordinariamente dalle ore 19.30 alle 23.30, con ultimo ingresso alle ore 22.30, al costo simbolico di 1 euro. Questo rappresenta il primo appuntamento in cui i tre siti monumentali della collina napoletana, Castel Sant’Elmo, Certosa di San Martino e Villa Floridiana, uniti nei Musei nazionali del Vomero, propongono un’offerta culturale congiunta che inizia a profilare l’identità comune.

Ognuno dei tre siti propone un programma per celebrare la Notte Europea dei Musei:

CASTEL SANT’ELMO – visita guidata (ore 20:30) e concerto Marco Zurzolo (21:30).

Una visita guidata alle ore 20:30 per un massimo di 15 partecipanti sarà dedicata alla scoperta e all’approfondimento del patrimonio del Museo Novecento a Napoli, nella Piazza d’Armi del Castel Sant’Elmo.

Alle ore 21:30 si terrà un concerto del maestro Marco Zurzolo, per sax contralto e fisarmonica con Donato Santoianni, dal titolo “Intimate Concert”. Il progetto musicale propone un viaggio tra musica e arte, un incontro di anime e soprattutto un dialogo tra la musica di Zurzolo, nata dalla fusione di linguaggi diversi che prendono vita dall’incontro tra le sonorità partenopee e quelle del Mediterraneo, e le opere presenti nella sala centrale che ospiterà il concerto. L’arte, nella sua totalità, apre ogni porta, rende liberi ed è il linguaggio universale che parla direttamente all’anima, risvegliando e scuotendo le coscienze. La prenotazione, è obbligatoria (max 50 persone) all’indirizzo: mn-vomero.eventi@cultura.gov.it

LA CERTOSA DI SAN MARTINO – Visite guidate (ore 19:30 e 21:30) e Concerto Raffaello Converso (ore 20:15).

Doppio racconto della storia della città con una visita illustrata nelle sezioni del museo “Immagini e memorie della città” e “Ottocento a Napoli” ed un concerto dedicato alla Canzone Napoletana d’autore con Raffaello Converso, musicista, cantante e attore.

La visita guidata (due turni ore 19:30 e 21:30) accompagna i visitatori in un viaggio attraverso i secoli, in cui le vicende raffigurate nelle opere si intrecceranno con musiche della tradizione napoletana e faranno esperienza con immagini, memorie e musica dei cambiamenti storici e sociali della città.

Raffaello Converso, accompagnato dal quartetto composto da Franco Ponzo alla chitarra, Enzo Grimaldi alla fisarmonica, Peppe Di Colandrea al clarinetto e Edoardo Converso al mandolino suonerà in un concerto dal titolo “Memorie in Musica” che si terrà nel Refettorio della Certosa alle ore 20:15 per un massimo di 100 spettatori, fino ad esaurimento posti.

Sarà presentata la Canzone Napoletana attraverso una sequenza di brani significativi della tradizione partenopea, dai secoli scorsi ad oggi, dalla Villanella alla musica napoletana di fine Ottocento e di inizio Novecento, proposta in una rivisitazione musicale con sound etno-mediterraneo di grande presa emozionale. La prenotazione è consigliata per entrambi gli appuntamenti (max 25 persone per ciascuna visita e max 100 per concerto) all’indirizzo: mn-vomero.eventi@cultura.gov.it

VILLA FLORIDIANA – Laboratorio (ore 19:30)

Nel museo Duca di Martina, all’interno della Floridiana, sarà possibile partecipare ad un workshop, in collaborazione con il Laboratorio Artistico Porcellane di Capodimonte “Giovanni Carusio”, intitolato “Mani in Pasta” che mostrerà al pubblico il carattere squisitamente manuale della lavorazione della porcellana in ogni sua fase: dalla foggiatura (a mano libera e per colaggio) allo stampaggio, fino alla delicata fase di rifinitura, dalle 19,30 in poi.

Attraverso matrici e modelli sarà possibile illustrare chiaramente le diverse fasi di lavorazione dei soggetti scultorei. La presenza di manufatti crudi e cotti dimostrerà chiaramente le trasformazioni della materia e le caratteristiche tecniche del processo di produzione.

L’evento rientra anche nel circuito della manifestazione “Buongiorno Ceramica! 2026”, festa diffusa delle arti e in particolare della ceramica italiana con un progetto ideato dall’Associazione italiana Città della Ceramica che si svolge ogni anno, dal 2018, in 60 città italiane, il penultimo e l’ultimo weekend di maggio.