Il Napoli chiude in bellezza: Højlund firma il secondo posto e saluta Conte

Un lampo del danese su assist di De Bruyne stende l’Udinese e blinda la qualificazione in Champions League davanti al pubblico del Maradona



Napoli 24 maggio 2026 – Il Napoli conclude il suo campionato con un successo per 1-0 contro l’Udinese, assicurandosi il secondo posto definitivo in classifica a quota 76 punti. In un’atmosfera carica di emozioni, segnata dall’addio al tecnico Antonio Conte, i partenopei gestiscono la gara con maturità tecnica, trovando l’episodio decisivo a metà del primo tempo e contenendo senza troppi affanni la reazione friulana, complice anche l’inferiorità numerica degli ospiti nella ripresa.

La svolta del match arriva al 24′ minuto di gioco grazie a un’intuizione di Kevin De Bruyne: il fuoriclasse belga, subentrato a freddo dopo soli dieci minuti per l’infortunio di Alisson Santos, inventa una verticalizzazione improvvisa che taglia in due la retroguardia bianconera. Rasmus Højlund è perfetto nell’inserimento e, a tu per tu con Okoye, non sbaglia con un destro preciso che fa esplodere lo stadio. L’Udinese prova a scuotersi nella ripresa affidandosi alle iniziative di Atta e Davis, ma le speranze di rimonta degli uomini di Runjaic si complicano sensibilmente al 64′ minuto, quando Kabasele rimedia un cartellino rosso diretto, lasciando i suoi in dieci. Nel finale c’è spazio anche per la passerella dei portieri, con l’ingresso di Contini per Meret a blindare una vittoria che certifica il grande percorso stagionale degli azzurri.

Il Tabellino e le Formazioni della Gara

La sfida è stata diretta dall’arbitro Zanotti. Di seguito l’undici iniziale e i subentri delle due squadre:

Napoli (3-4-3): Meret (dall’80’ Contini); Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera (dal 46′ Juan Jesus); Politano (dall’80’ Mazzocchi), Lobotka (dal 37′ Gilmour), McTominay, Gutierrez; Elmas, Alisson Santos (dal 10′ De Bruyne), Højlund.

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen (dal 59′ Bertola), Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski (dal 54′ Gueye), Karlstrom (dal 59′ Buksa), Zemura (dall’80’ Mlacic); Miller, Atta; Davis (dall’80’ Zarraga).

Il tabellino disciplinare ha visto le ammonizioni di Karlstrom, Buksa e Miller per l’Udinese, oltre all’espulsione diretta di Kabasele al minuto 64 che ha costretto i friulani a chiudere il match in inferiorità numerica.