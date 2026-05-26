La Campania ridisegna i suoi confini politici: i verdetti del voto tra riconferme e l’attesa dei ballottaggi

A livello nazionale e regionale si registra un calo della partecipazione: l’affluenza definitiva in questa tornata si attesta intorno al 60%, in calo di circa cinque punti percentuali rispetto alle precedenti elezioni omologhe

Le urne si sono chiuse e lo spoglio delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 restituisce la fotografia di una regione in profonda trasformazione. La partecipazione elettorale ha fatto registrare una flessione in linea con il trend nazionale, attestandosi intorno al 60% dei votanti, un dato che lascia intravedere il bisogno di ritrovare una forte sintonia tra istituzioni e cittadini. Nei novanta comuni campani chiamati al voto, la mappa della governance locale inizia a definirsi tra nette vittorie al primo turno ed equilibri ancora sospesi che si risolveranno solo al secondo turno del 7 e 8 giugno.

Il risultato politicamente più rilevante della tornata arriva da Salerno. Nel capoluogo di provincia si è assistito a un’affermazione netta e fuori dagli schemi tradizionali dei partiti storici. Vincenzo De Luca, sostenuto da una fitta rete di liste civiche di centrosinistra ma senza il simbolo ufficiale del Partito Democratico, ha conquistato la guida della città già al primo turno con una percentuale vicina al 60% delle preferenze. Uno scrutinio che ha distanziato in modo netto sia la coalizione formata da Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra, guidata da Franco Massimo Lanocita, sia lo schieramento di centrodestra con il candidato Gherardo Maria Marenghi.

Nella Città Metropolitana di Napoli, dove si concentrava il maggior numero di grandi centri sopra i 15.000 abitanti, i verdetti definitivi evidenziano una forte tenuta dei sindaci uscenti del centrosinistra in alcune storiche roccaforti. A Cardito la continuità amministrativa è stata premiata con la netta riconferma di Giuseppe Cirillo, esponente del Partito Democratico alla guida di una coalizione progressista e civica. Scenario del tutto speculare a Frattamaggiore, dove il sindaco uscente Marco Antonio Del Prete ha ottenuto nuovamente la fiducia dei concittadini, blindando la vittoria al primo turno alla testa di una coalizione di chiara impronta civica ed europeista.

Mentre nei centri minori sotto i 15.000 abitanti i giochi sono fatti, con una larghissima affermazione di liste civiche locali radicate nel territorio, per molte delle principali città dell’hinterland partenopeo, casertano e irpino l’esito resta congelato. Grandi comuni caratterizzati da un’alta densità demografica come Afragola, Arzano, Melito, Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano, insieme a centri chiave come Marcianise nel casertano e lo stesso capoluogo Avellino, non hanno visto nessun candidato superare la soglia del 50% più uno dei voti.

La frammentazione politica e la forte presenza di liste locali hanno reso inevitabile il ricorso al ballottaggio. Nelle prossime due settimane, le coalizioni saranno chiamate a cercare convergenze e a ricostruire un terreno comune di dialogo, mettendo da parte le contrapposizioni ideologiche per convincere l’elettorato in vista della sfida decisiva di inizio giugno.