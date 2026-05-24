Il riscatto della Terra dei Fuochi: un esercito di pace contro il fatalismo

Papa Leone XIV ad Acerra squarcia il velo dell’indifferenza: “Il bene comune viene prima degli affari di pochi. Sono venuto a raccogliere le lacrime di questo popolo”



Acerra. 23 maggio 2026 – Ci sono giorni in cui la storia decide di fermarsi esattamente dove il dolore è più profondo, non per celebrare un rito, ma per tracciare una linea di demarcazione. La visita pastorale di Papa Leone XIV ad Acerra è stata esattamente questo: un elettroshock per le coscienze, un abbraccio alle ferite sanguinanti della “Terra dei Fuochi” e, soprattutto, un manifesto politico e spirituale che ridefinisce il concetto di giustizia sociale.

Fin dal suo arrivo in Cattedrale, accolto dal Vescovo Antonio Di Donna, il Pontefice ha voluto mettere in chiaro il motivo della sua presenza. Non una passerella istituzionale, ma un pellegrinaggio di condivisione. «Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone uccise dall’inquinamento ambientale», ha esordito il Papa di fronte alle famiglie delle vittime, trasformando l’aula liturgica nel megafono di una sofferenza troppo a lungo negata, oscurata e derubricata a fatalità.

Il Papa ha puntato il dito senza mezzi termini contro quel «concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune» che ha avvelenato un ecosistema un tempo meraviglioso. Ma il vero cuore del messaggio non è stata la semplice denuncia del passato, bensì un richiamo categorico alle responsabilità del presente.

Parlando poi in Piazza Calipari ai sindaci e ai fedeli della Campania, Papa Leone XIV ha scardinato i pilastri culturali su cui l’illegalità prolifera: “Il fatalismo, il lamento, lo scaricare la colpa sugli altri sono il terreno di coltura dell’illegalità e un principio di desertificazione delle coscienze”. Il Pontefice ha esortato la comunità a non cedere alla rassegnazione e a rifiutare fermamente la logica del privilegio e della prepotenza. Ha ringraziato pubblicamente i “pionieri” – i comitati civici e le associazioni ambientaliste – che per primi, con coraggio profetico, hanno squarciato l’omertà istituzionale denunciando il disastro. Per il Papa, la via d’uscita richiede un cambio radicale di paradigma economico: bisogna realizzare un modello meno individualista e consumistico, dove “il bene comune viene prima degli affari di pochi”.

La giornata di Acerra si chiude così con un mandato preciso per il territorio. La sfida non è più solo la bonifica della terra, ma la bonifica delle anime dal risentimento e dalla passività. L’invito finale del Papa suona come una chiamata alle armi per la dignità: far alzare in piedi un vero e proprio “esercito di pace” per guarire le ferite, praticare la giustizia in prima persona e dimostrare che questa terra non è un’azienda da sfruttare, ma un patrimonio umano da difendere.